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    Экспресс дня. Сможет ли Дель Потро остановить Изнера?

    Прогнозы и ставки на теннис и футбол 30 марта

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    Хуан Мартин Дель Потро
    Хуан Мартин Дель Потро
    miamiopen.com
    Изнер не позволит Дель Потро выйти в финал Miami Open.

    Хуан Мартин Дель Потро — Джон Изнер

    Теннис. Турнир в Майами. 1/2 финала

    Хуан Мартин Дель Потро вышел в полуфинал, одержав волевую (и 15-ю кряду) победу над канадцем Милошем Раоничем (5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3)), который еще в 2016-м носил звание 3-й ракетки турнира. В первом сете Раоничу удалось нейтрализовать главное оружие аргентинца — его форхенд. На тай-брейке второй партии Милош заметно занервничал, перестал действовать агрессивно, и это открыло дверь перед Дель Потро.

    Раонич сыграл в свой лучший теннис с 2016-го, но уступил в решающих розыгрышах. Будет ли столь щедр с аргентинцем хозяин кортов Джон Изнер? И не скажется ли на игре Дель Потро прошлогодняя травма? Или, может, он, напротив, будет действовать чуть лучше из-за лишнего дня отдыха?

    Ну и главное — сможет ли он справиться с подачей местного любимчика и с «уханьем» болельщиков, которые теперь будут поддерживать не его, как в матче с Раоничем, а соперника? Это задача не из простых.

    И хотя Дель Потро ведет в личных встречах 6:3, рискнем поставить на...

    Ставка: победа Изнера за 2,60.

    «Маритиму» — «Фейренси»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 28-й тур

    «Маритиму» перед международным перерывом обыграл «Тонделу» (2:1) и вернулся в борьбу за место в еврокубках — от «Риу Ави», пока еще пятой команды Примейры, «львы Мадейры» отстают всего на 1 балл.

    «Фейренси» в прошедшем туре дома проиграл «Бенфике» (0:2) и ухудшил свое и так незавидное положение в таблице — с 23 очками 8-я команда прошлого сезона располагается в зоне вылета. Команда Нуну Манта Сантуша откровенно проваливает вторую половину сезона. Семь поражений в восьми последних турах красноречиво свидетельствуют о состоянии дел в коллективе.

    7,78Экспресс

    А 10 поражений в 13 гостевых встречах — о том, что в Фуншале у «Фейренси» не будет ни единого шанса.

    Кстати, на «Душ Баррейруш» «Фейренси» проиграл пять последних матчей, ни разу не пропустив меньше двух мячей.

    Ставка: победа «Маритиму» за 1,68.

    «Риу Ави» — «Эшторил»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 28-й тур

    «Риу Ави», как и в прошлом сезоне, провел прекрасную первую часть чемпионата, но не может похвастать стабильностью во второй. Недавнее поражение от «Спортинга» (0:2) — из этой серии. Это фиаско не вытеснило «речников» из зоны Лиги Европы, но позволило конкуренту, «Маритиму», приблизиться на расстояние одного очка.

    Уверены, что сегодня команда из Вила-ду-Конди сделает все возможное, чтобы не потерять пятое место. Благо, на «Эштадиу ду Риу Ави» едет «Эшторил», который плетется в хвосте турнирной таблицы и имеет прекрасные шансы покинуть элиту.

    Ближайшие события

    «Пляжники» — команда с одной из худших атак Примейры (24 забитых) и с абсолютно худшей обороной (54 пропущенных). Есть ли у нее шансы на поле претендента на зону ЛЕ? Вряд ли.

    Ставка: победа «Риу Ави» за 1,78.

    Общий коэффициент – 7,78.

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  • Экспресс дня. Сможет ли Дель Потро остановить Изнера?
  • 7,78
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