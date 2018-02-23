Прогнозы и ставки на футбол 23 февраля

«Майнц» — «Вольфсбург»

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Вольфсбург» на выходных очень пытался, но все же не сумел прервать победную серию «Баварии». «Волки» даже забили первыми, когда при подаче углового Дидави перепрыгнул Берната. Тот удар стал для хозяев единственным в первом тайме, но этого было достаточно, потому что у «Баварии» игра не клеилась — сказались проведенные Юппом Хайнкесом восемь перестановок в стартовом составе. Ну а во второй 45-минутке свое слово сказали замены — в бой были брошены Алаба, Левандовски и Мюллер. Героем же тайма стал Роббен, который выполнил результативный навес на Вагнера, а на последней минуте заставил 19-летнего Иттера совершить глупый фол в штрафной. Итог для «Вольфсбурга» — 1:2 (третье поражение кряду) и отставка Мартина Шмидта.

Поможет ли увольнение Шмидта и назначение Бруно Лаббадии как-то взбодрить коллектив?

У «Майнца» дела пошли на лад только в прошлом туре — после серии поражений «карнавальники» победили «Герту» ее же «оружием» (2:0). Как? Просто — отдали берлинцам мяч. Хозяева просто не знали, что с ним делать и никак не могли напрячь не очень надежную в этом сезоне оборону гостей. «Майнц» же в контрвыпадах выглядел гораздо острее и заслуженно победил после двух разящих выпадов Квайсона.

Очевидно, что на своем поле «Майнц» не сможет играть «вторым номером» — болельщики не поймут. А это значит, что свой шанс у «Вольфсбурга» будет.

Ставка: обе команды забьют за 1,75.

«Депортиво» — «Эспаньол»

Чемпионат Испании. 25-й тур

В Ла-Корунье встретятся неудачники последних недель — «Депортиво» не побеждает уже девять матчей, «Эспаньол» шесть.

Галисийцы в прошлом туре были биты крепким «Эспаньолом» (0:1), проиграв во второй раз под руководством Кларенса Зеедорфа. Это назначение казалось странным изначально, и сейчас не покидает мысль, что экс-тренер «Милана» надолго в Испании не задержится.

8,30Экспресс

«Попугаи» неделей ранее абсолютно по делу отобрали очки у «Вильярреала» (1:1). А до того, напомним, были 2:2 с «Сельтой» и 1:1 с «Барселоной». Серия неудач? Да. Но насколько же впечатляющая!

Считаем, что на «Риасор» шансов больше... у гостей.

Ставка: победа «Эспаньола» или ничья за 1,53.

«Страсбур» — «Монпелье»

Чемпионат Франции. 27-й тур

Скажем честно — «Стрсбуру» в прошлом туре не повезло. Команда нарвалась на обозленный после провала в ЛЧ ПСЖ (2:5). Нет, подопечные Тьерри Лоре пытались прессинговать и прекрасно выбегали в контратаки, но поперечные передачи на своей половине и вялые попытки накрыть Неймара выдавали в гостях нежелание выкладываться на 200%. Дома они сделали это – и выиграли. А в столице — не захотели. Как заявил после игры мсье Лоре, «настоящий чемпионат для нас начнется уже со следующего тура».

Т.е. с игры против одного из претендентов на место в еврокубках «Монпелье». «Паладины» не проигрывают уже три тура (как раз после 0:4 от ПСЖ) и едут в Страсбур в хорошем настроении. Если взять за скобки игру с чемпионом, то «Монпелье» может похвастать впечатляющей 9-матчевой серией без поражений вдали от дома.

С другой стороны, «Страсбур» на своем поле очень хорош и редко отпускает кого-то с очками.

Так чего же ждать от дуэли этих команд? Думается, будет много борьбы. А результат — ничья.

Ставка: ничья за 3,10.

Общий коэффициент – 8,30.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram