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    Берреттини снова выиграет с разгромным счетом?

    Берреттини — Муньяр. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Марракеше 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Муньяр
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. Берреттини — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Берреттини

    Маттео во вторник выиграл первый матч в году на уровне основной сетки ATP.

    В прошлом месяце итальянец дошел до финала на «челленджере» в Финиксе и проиграл Энди Маррею в первом круге «Мастерса» в Майами.

    На текущем турнире Берреттини стартовал с победы над Александром Шевченко — 6:2, 6:1.

    Вопреки ожиданиям, бывшая шестая ракетка мира чересчур уверенно разобрался с представителем Казахстана.

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    Берреттини отлично играл на своей подаче (на первом мяче забрал 80 процентов очков) и при этом реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

    Муньяр

    Хауме в первом раунде одержал победу над Люкой Ван Ашем — 7:6, 6:2.

    Ключевым в этом матче стал первый сет, по ходу которого француз вел со счетом 5:2, не подал на партию при 5:3 и вдобавок к этому не реализовал три сетбола.

    Во втором сете Муньяр легко переиграл соперника, который, по всей видимости, не успел прийти в себя после таких потрясений.

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    Лучшим результатом испанского теннисиста в Марракеше пока остается выход в четвертьфинал в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.44, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.78.

    Прогноз: Маттео, похоже, наконец-то находится в оптимальном состоянии. Во всяком случае, матч против Шевченко он действительно провел на одном дыхании. Поэтому сейчас логично предположить, что ему хватит двух сетов и для победы над испанцем. Муньяр хоть и опытный, но все же не самый опасный грунтовик.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч Берреттини — Муньяр с коэффициентом 2.12. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини снова выиграет с разгромным счетом?
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