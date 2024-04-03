Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. Берреттини — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Берреттини

Маттео во вторник выиграл первый матч в году на уровне основной сетки ATP.

В прошлом месяце итальянец дошел до финала на «челленджере» в Финиксе и проиграл Энди Маррею в первом круге «Мастерса» в Майами.

На текущем турнире Берреттини стартовал с победы над Александром Шевченко — 6:2, 6:1.

Вопреки ожиданиям, бывшая шестая ракетка мира чересчур уверенно разобрался с представителем Казахстана.

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Берреттини отлично играл на своей подаче (на первом мяче забрал 80 процентов очков) и при этом реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Муньяр

Хауме в первом раунде одержал победу над Люкой Ван Ашем — 7:6, 6:2.

Ключевым в этом матче стал первый сет, по ходу которого француз вел со счетом 5:2, не подал на партию при 5:3 и вдобавок к этому не реализовал три сетбола.

Во втором сете Муньяр легко переиграл соперника, который, по всей видимости, не успел прийти в себя после таких потрясений.

Лучшим результатом испанского теннисиста в Марракеше пока остается выход в четвертьфинал в 2019 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.44, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: Маттео, похоже, наконец-то находится в оптимальном состоянии. Во всяком случае, матч против Шевченко он действительно провел на одном дыхании. Поэтому сейчас логично предположить, что ему хватит двух сетов и для победы над испанцем. Муньяр хоть и опытный, но все же не самый опасный грунтовик.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 2.12.