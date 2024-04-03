Берреттини
Маттео во вторник выиграл первый матч в году на уровне основной сетки ATP.
В прошлом месяце итальянец дошел до финала на «челленджере» в Финиксе и проиграл Энди Маррею в первом круге «Мастерса» в Майами.
На текущем турнире Берреттини стартовал с победы над Александром Шевченко — 6:2, 6:1.
Вопреки ожиданиям, бывшая шестая ракетка мира чересчур уверенно разобрался с представителем Казахстана.
Берреттини отлично играл на своей подаче (на первом мяче забрал 80 процентов очков) и при этом реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
Муньяр
Хауме в первом раунде одержал победу над Люкой Ван Ашем — 7:6, 6:2.
Ключевым в этом матче стал первый сет, по ходу которого француз вел со счетом 5:2, не подал на партию при 5:3 и вдобавок к этому не реализовал три сетбола.
Во втором сете Муньяр легко переиграл соперника, который, по всей видимости, не успел прийти в себя после таких потрясений.
Лучшим результатом испанского теннисиста в Марракеше пока остается выход в четвертьфинал в 2019 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.44, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: Маттео, похоже, наконец-то находится в оптимальном состоянии. Во всяком случае, матч против Шевченко он действительно провел на одном дыхании. Поэтому сейчас логично предположить, что ему хватит двух сетов и для победы над испанцем. Муньяр хоть и опытный, но все же не самый опасный грунтовик.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 2.12.