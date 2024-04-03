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    Оступится ли «Брайтон» на «Брентфорде»?

    «Брентфорд» — «Брайтон». Ставка за 1.80 и прогноз на АПЛ 3 апреля 2024 года

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    «Брентфорд» не выиграл семь последних матчей
    «Брентфорд» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Брентфорд» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2024 года
    Брентфорд
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    «Брентфорд»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Брентфорд» занимает 15-е место с 27 очками и разницей мячей 42-55.

    Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона под вопросом.

    Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. Лондондцы в драматичной концовке спаслись от поражения «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Эта ничья прервала мини-серию поражений «Пчел» в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Пиннок, Норгор, Хики, Шаде, Ми, Генри, Дасила — у всех травмы. Дисквалифицирован — Регилон.

    Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Брентфорд» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не то, что не позволяют клубу отдалиться от зоны вылета, а наоборот приводят к тому, что они уже столкнулись с «трясиной» нос к носу.

    Висса и Мбеумо — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с семью голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Брайтон» занимает девятое место с 42 очками и разницей мячей 51-46.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому сохраняет не самые плохие шансы попасть в континентальные турниры.

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  • 29/03/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Чайки» смогли навязать борьбу «Ливерпулю», но все же уступили — 1:2.

    Это поражение прервало победную мини-серию южан в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу и Лигу Европы.

    Не сыграют: Травмированные — Педру, Милнер, Хиншелвуд, Митома, Марш, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Брайтон» одержал две победы при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности коллектива, при этом, на чужом поле он проиграл четыре последних поединка во всех турнирах.

    Жоау Педру — лучший бомбардир клуба в АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Брентфорда» забивали оба соперника

    • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Брайтона» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.85, победа «Брентфорда» — в 2.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. В четырех из них было забито больше 2,5 голов.

    При этом в последнем поединке гостей также забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов, так что такой расклад не редкость для них.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Брайтон» победит за 2.50

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    Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Брайтон» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Брайтон» на «Брентфорде»?
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