«Брентфорд» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Брентфорд» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Брентфорд» занимает 15-е место с 27 очками и разницей мячей 42-55.

Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона под вопросом.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. Лондондцы в драматичной концовке спаслись от поражения «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Эта ничья прервала мини-серию поражений «Пчел» в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Пиннок, Норгор, Хики, Шаде, Ми, Генри, Дасила — у всех травмы. Дисквалифицирован — Регилон.

Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Брентфорд» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не то, что не позволяют клубу отдалиться от зоны вылета, а наоборот приводят к тому, что они уже столкнулись с «трясиной» нос к носу.

Висса и Мбеумо — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с семью голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Брайтон» занимает девятое место с 42 очками и разницей мячей 51-46.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому сохраняет не самые плохие шансы попасть в континентальные турниры.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Чайки» смогли навязать борьбу «Ливерпулю», но все же уступили — 1:2.

Это поражение прервало победную мини-серию южан в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу и Лигу Европы.

Не сыграют: Травмированные — Педру, Милнер, Хиншелвуд, Митома, Марш, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Брайтон» одержал две победы при четырех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности коллектива, при этом, на чужом поле он проиграл четыре последних поединка во всех турнирах.

Жоау Педру — лучший бомбардир клуба в АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Брентфорда» забивали оба соперника

в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Брайтона» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.85, победа «Брентфорда» — в 2.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. В четырех из них было забито больше 2,5 голов.

При этом в последнем поединке гостей также забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов, так что такой расклад не редкость для них.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Брайтон» победит за 2.50