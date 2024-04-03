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    «Фенербахче» не отпустит «Галатасарай» в отрыв

    «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Адана Демирспор»
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    «Фенербахче»
    «Фенербахче» на своем поле примет «Адана Демирспор» в 31-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 3 апреля и начнется в 20:30 по мск. «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Апреля 2024 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:30 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: По итогам 30 проведенных туров в турецкой Суперлиги стамбульский коллектив идет с 79 очками на второй строке и уступает лидирующему «Галатасараю» два пункта.

    «Фенербахче» за всю дистанцию отпраздновал 25 викторий, четыре матча свел вничью и потерпел одно фиаско, забил 79 голов, а пропустил — 25.

    Последние матчи: В последней игре чемпионата страны «канарейки» смогли обыграть в гостях «Трабзонспор» со счетом 3:2, а немногим ранее они дома уступили 0:1 бельгийскому «Юниону» в 1/8 финала Лиги конференций, но прошли в четвертьфинал благодаря выездной виктории со счетом 3:0.

    Не сыграют: Леонардо Бонуччи, Брайт Осайи-Сэмюэл, Родриго Бекао и Чаглар Сёюнджю находятся в лазарете команды.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Фенербахче» выиграл четыре из пяти минувших своих встреч с учетом всех турниров и раз уступил за это время. А в рамках чемпионата Турции стамбульский клуб вышел победителем в восьми из девяти предыдущих поединков при одной мировой.

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: С 39 набранными очками коллектив идет аж на девятой позиции в таблице и на четыре балла отстает от шестого места.

    «Адана Демирспор» выиграла в текущем чемпионате девять матчей из 30 проведенных, столько же раз уступала и 12 встреч свела вничью, разница мячей — 46:39.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «темно-синие» на своем поле разгромили «Сивасспор» со счетом 4:1, а игровым днем ранее она на выезде поделили очки с «Коньяспор», сыграв вничью со счетом 2:2.

    Не сыграют: Юсеф Аталь будет отбывать дисквалификацию, а Набиль Алиуи травмирован.

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    Состояние команды: «Адана Демирспор» в рамках Суперлиги не уступает вот уже на протяжении трех игр. В этот период команда смогла дважды победить и раз сыграть вничью.

    Перед этой же удачной серией коллектив не побеждал на в десяти поединках кряду, пять раз уступив в этом отрезке и расписав пять мировых.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» дома в этом чемпионате выиграл 11 игр из 15 и раз уступил

    • «Адана Демирспор» в текущем чемпионате в гостях не побеждала, расписав девять мировых при шести фиаско

    • Две последние игры между этими клубами завершились вничью. Перед этим же четыре из пяти очных матчей остались за «канарейками»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.32, победа «Адана Демирспор» — 9.05, ничья — 6.36.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.77 соответственно.

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    Прогноз: Претендент на победу в этом чемпионате на своем поле обязан обыгрывать команду, которая в гостях в текущем первенстве еще не побеждала. В общем, ставим здесь на викторию хозяев в результативном матче.

    Ставка: победа «Фенербахче» + ТБ 3,0 за 1.98.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет голы хозяев в обоих таймах, ведь они зачастую отличаются в каждой из половине игры.

    Ставка: «Фенербахче» забьет в каждом из таймов за 1.78.

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    Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не отпустит «Галатасарай» в отрыв
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