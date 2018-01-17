Прогнозы и ставки на футбол 17 января

«Суонси» — «Вулверхэмптон»

Кубок Англии. 1/32 финала

Худшая команда Премьер-лиги после 0:0 на поле «Вулверхэмптона» расписала результативные 1:1 с «Ньюкаслом» — «сороки» практически весь матч «провисели» на воротах «Суонси» и едва не поплатились за расточительность. Если Дуайт Гейл и Айосе Перес своими шансами не воспользовались, то Джордан Айю забил. Впрочем, подопечные Рафы Бенитеса быстро отыгрались (спасибо вышедшему на замену Хоселу), после чего пошли большими силами вперед и... едва не зазевались в обороне — Деандре Йедлину пришлось выносить мяч с «ленточки» после удара Вилфрида Бони.

Лидер Чемпионшипа «Вулверхэмптон» на выходных также потерял очки, не сумев распечатать ворота 19-й команды таблицы «Барнсли» (0:0).

Правда, на турнирном положении «Уондерерс» это никак не сказалось — команда по-прежнему лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Очевидно, что «волки» едут на «Либерти» в хорошем настроении и с неплохими шансами на проход в 1/16. Почему? Все очень просто — «Суонси» нужно думать не о кубковых свершениях, а о сохранении прописки в элите и о предстоящей дуэли с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» или ничья за 1,57.

«Уиган» — «Борнмут»

Кубок Англии. 1/32 финала

«Борнмут» стал автором одной из сенсаций минувшего уик-энда, переиграв на «Дин Корт» «Арсенал» со счетом 2:1. Арсен Венгер не мог рассчитывать на Месута Озила и Алексиса Санчеса, что не могло не сказаться на атакующем потенциале «канониров». Несмотря на это, именно «Арсенал» выглядел предпочтительнее большую часть матча и заслуженн овышел вперед во второй 45-минутке, когда включившийся по флангу Эктор Бельерин после передачи Алекса Ивоби переиграл Асмира Беговича.

Впрочем, «Борнмут» не сдался и выдал сильный отрезок. За 283 секунды команда Эдди Хау перевернула ход встречи с ног на голову, дважды поразив ворота Петра Чеха. В первом случае опытный вратарь неудачно сыграл на выходе и позволил Каллуму Уилсону пробить, а затем не справился с выстрелом Джордона Айба по центру.

5,77Экспресс

Лидирующий в Лиге 1 (третий по силе дивизион страны) «Уиган» на выходных потерял очки, сыграв вничью с «Петерборо» (0:0), но при этом увеличив отрыв от «Шрусбери Таун» и заодно продлив свою беспроигрышную серию до 12 матчей.

Если недавний участник АПЛ соберется с силами и продемонстрирует такой же футбол, как и в первые 45 минут первого матча с «Борнмутом», то у «черриз» возникнут серьезные проблемы.

Ставка: победа «Уигана» с форой 0 за 1,75.

«Челси» — «Норвич»

Кубок Англии. 1/32 финала

Даже в большинстве действующий чемпион Англии не смог победить позапрошлогоднего – матч «Челси» с «Лестером» завершился нулевой ничьей, но лондонцы все равно установили клубный рекорд. Еще никогда в своей более чем вековой истории «Челси» не завершал три матча подряд без забитых и пропущенных и забитых мячей – в Кубке Англии с «Норвичем», в Кубке лиги с «Арсеналом» и с «лисами» в чемпионате.

Правда, во всех трех случаях у подопечных Антонио Конте было множество моментов для взятия ворот, так что сетовать «пенсионеры» могут только на себя.

Накануне Конте подтвердил, что, учитывая напряженный график и то, что после поединка с «Норвичем» у команды будет только два полных дня на подготовку к гостевой игре чемпионата с «Брайтоном», в среду он планирует произвести ряд изменений в стартовом составе. По словам итальянского специалиста, переигровка Кубка Англии — отличная возможность дать шанс молодым игрокам.

А полурезервный состав фаворита — это прекрасный шанс для представителя Чемпионшипа, который не проигрывает уже четыре матча кряду (во всех турнирах) и который с 2012-го года регулярно портит «синим» нервы. Помните 0:0 в 2014-м и минимальное поражение в 2015-м?

Ставка: обе команды забьют за 2,10.

Общий коэффициент – 5,77.

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