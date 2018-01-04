Прогнозы и ставки на футбол 4 января

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

Чемпионат Англии. 21-й тур

После впечатляющих 5:2 с «Саутгемптоном» с хет-триком Гарри Кейна «Тоттенхэм» отдыхал ровно неделю — лига перенесла встречу 21-го тура с «Вест Хэмом» на 4 января, в связи с чем «шпоры» получили несколько дней отдыха. Очевидно, что выходные пошли лондонцам на пользу — подхвативший вирусную инфекцию Кейн успел поправиться и против «Суонси» вышел на последние 20 минут и в концовке помог отличиться Деле Алли.

Судя по всему, с «Вест Хэмом» Кейн выйдет уже с первых минут. Кстати, Гарри можно считать специалистом по «молоткам» — в последних четырех матчах с соседями нападающий наколотил четыре мяча. То ли еще будет?

«Вест Хэм» 2 января выбрался из зоны вылета, победив на своем поле «Вест Бромвич» (2:1) благодаря дублю Энди Кэролла — сначала форвард в классическом стиле перевисел в воздухе двух соперников и забил головой, а в концовке поразил в пустые ворота с острого угла после прострела Марко Арнаутовича.

На «Уэмбли» подобных чудес (речь о волевой победе) от «Вест Хэма» ждать не стоит. «Тоттенхэм» сейчас просто сильнее.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2,5 за 1,83.

«Сельта» — «Барселона»

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

И «Сельта», и «Барселона» прилично покуражились в своих заключительных матчах 2017-го. Клуб из Виго победил в галисийском дерби (3:1), а решающим фактором вновь стала игра Яго Аспаса – один из лучших испанских нападающих последних лет сделал дубль и решил исход поединка в пользу гостей «Риасора».

«Барса», в свою очередь, шокировала Мадрид, разобравшись с «Реалом» на «Бернабеу» (3:0). В столице феерил Лионель Месси — аргентинец без бутсы, в одном носке отдавал голевые передачи и закончил календарный год, опередив Криштиану Роналду на один забитый мяч (54 против 53).

5,37Экспресс

Очевидно, что обе команды пребывают в отличной форме. Не менее очевидно и то, что сегодня мы увидим основные составы — команды отдыхали около двух недель и должны подойти к кубковому противостоянию во всеоружии.

Кадровых проблем нет ни у Хуана Карлоса Унсуэ, ни у Эрнесто Вальверде, а потому мы вправе ждать яркий футбол и множество голов. Стоит ли напоминать, что за последние пять матчей «Сельта» и «Барса» наколотили 28 мячей? И галисийцы, если вы помните, не отсиживалась в стороне — два предыдущих поединка на «Балаидос» завершились со счетом 4:1 и 4:3 в пользу хозяев.

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,78.

«Нумансия» — «Реал»

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

«Реал», как уже говорилось, завершил 2017-й год сокрушительным поражением от принципиального соперника — Зинедин Зидан надеялся, что Матео Ковачич, как и в матчах за Суперкубок, свяжет Лео Месси по рукам и ногам, но хорват подвел. Во втором тайме именно экс-игрок «Интера» позволил соотечественнику Ивану Ракитичу беспрепятственно пройти половину поля и забить. Пока «Реал» пытался прийти в себя, «Барса» забила второй гол — тут уже пришел черед ошибаться Дани Карвахаля.

Ближайший выезд на «Лос-Пахаритос» — едва ли не идеальный шанс для Криштиану и Ко реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Благо, жребий был для «бланкос» благосклонен — в соперники досталась команда Сегунды, которая, правда, всерьез претендует на повышение в классе и которая в нынешнем сезоне выиграла восемь из 10 домашних матчей.

Так что мы вправе ждать от хозяев как минимум одного гола. Но победит, скорее всего, фаворит.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2,5 за 1,65.

Общий коэффициент – 5,37.

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