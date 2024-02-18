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    Будет ли нокаут в бою Де Лимы и Тафы?

    Де Лима — Тафа. Ставка (к. 1.64) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Лима — Тафа
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    Маркос Де Лима
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Маркоса Де Лимы и Джастина Тафы в тяжелом весе. Начало — 05:05 (мск). Де Лима — Тафа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маркос Де Лима

    Турнирное положение: Маркос Де Лима стоит на грани вылета из топ-15 и занимает 15-ю строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. У этого бойца идет борьба за сохранение места в ростере участников титульной гонки.

    Последние бои: За предыдущие 5 поединков у бразильского тяжеловеса 3 победы и 2 поражения. Конкурировать ему удавалось только с теми, кого нет в рейтинге. Но вот противостояниях с представителями топ-15 вроде Благоя Иванова и Деррика Льюиса Де Лима терпел поражения.

    Состояние бойца: Маркосу 38 лет, но ему еще рано думать о завершении карьеры. Уровень топ-15 он точно не тянет. Однако конкурировать с менее именитыми соперниками за счет своего универсализма вполне способен. Если у Де Лимы не получается разбивать оппонента в стойке, он всегда может подключить свою борьбу.

    Джастин Тафа

    Турнирное положение: Первоначальные выступления Тафы в UFC ставили под сомнение его конкурентоспособность в промоушене. Но вот последующая череда удачных выступлений привела его к поединку с соперником из топ-15.

    Последние бои: За 5 последних поединков у Джастина 3 победы и 2 поражения. Но к этому противостоянию он подходит на серии из трех выигрышей нокаутом в первом раунде. В последнем поединке он менее, чем за полторы минуты, нокаутировал Остина Лэя.

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    • Состояние бойца: Тафа из бойца неспособного конкурировать с большинством представителей UFC перевоплотился в тяжеловеса достойного попадания в топ-15. Австралиец перезагрузил свою карьеру и теперь является теневой угрозой для многих прямых конкурентов.

    Статистика для ставок

    • Джастин Тафа одержал 3 победы кряду нокаутом

    • Да Лима выиграл 4 последних поединка у соперников не из топ-15

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение Маркосу Де Лиме. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу Тафы можно поставить за 2.20.

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    Прогноз: Оба бойца примерно сопоставимы по классу и обладают довольно сильным ударом. Шансы на победу у них примерно одинаковы. С учетом того, что большинство их предыдущих поединков завершились досрочно, вероятность нокаута в их противостоянии очень высока.

    Ставка: Бой закончится нокаутом за 1.64.

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    Де Лима — Тафа: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в бою Де Лимы и Тафы?
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