Ракель Пеннингтон
Ракель Пеннингтон является вторым номером в рейтинге женского легчайшего дивизиона. В предыдущем поединке она одолела единогласным решением судей Кетлин Виейру.
Серия американки в преддверии титульного противостояния за вакантный пояс насчитывает 5 побед кряду. Стилистически Пеннингтон является ярко выраженным универсалом.
Она умеет работать в стойке первым номером и грамотно контратакует соперниц на земле. Можно также отметить высокую точность ударов, которая составляет 58%.
Главный вопрос заключается в том, в какой физической форме подойдет Ракель к этому противостоянию. На 3 раунда ее точно хватит, но вот в чемпионских отрезках могут возникнуть проблемы с кардио.
Майра Силва
Силва занимает третью строчку в ростере женского легчайшего дивизиона. В последнем поединке она одолела удушающим приемом бывшую чемпионку этой категории Холли Холм.
Всего в преддверии титульного противостояния у Майры 4 выигранных боя кряду. Силва является ярко выраженным борцом.
У нее за карьеру 6 выигранных поединков сабмишнами и 57% удачных в тейкдаунов. В стойке показатели у бразильянки показатели не самые выдающиеся.
Она пропускает в среднем по 6 акцентированных попаданий в минуту, что довольно много. А одна победа нокаутом в карьере говорит об отсутствии поставленного сильного удара.
Прогноз и ставка
В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Майре Силве, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.63. На успех Пеннингтон предлагают сделать ставку за 2.33.
В грядущем бою бразильянка сразу же захватит центр октагона и будет пытаться забороть свою соперницу. С учетом ее хорошей базы БЖЖ перевести Пеннингтон на землю точно не составит труда.
Какое-то время Ракель сумеет сдерживать натиск противницы в партере, но рано или поздно устанет и позволит себя финишировать на земле. Ставка: победа Майры Силвы сабмишном с коэффициентом 2.90.