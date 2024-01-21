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    Кто станет чемпионкой UFC в женском легчайшем весе?

    Пеннингтон — Силва. Ставка (к. 2.90) и прогноз на бой, UFC 297, 21 января 2024 года

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    Ракель Пеннингтон
    21 января состоится титульный бой в рамках турнира UFC 297 между Ракель Пеннингтон и Майрой Силвой в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:45 мск. Пеннингтон — Силва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ракель Пеннингтон

    Ракель Пеннингтон является вторым номером в рейтинге женского легчайшего дивизиона. В предыдущем поединке она одолела единогласным решением судей Кетлин Виейру.

    Серия американки в преддверии титульного противостояния за вакантный пояс насчитывает 5 побед кряду. Стилистически Пеннингтон является ярко выраженным универсалом.

    Она умеет работать в стойке первым номером и грамотно контратакует соперниц на земле. Можно также отметить высокую точность ударов, которая составляет 58%.

    Главный вопрос заключается в том, в какой физической форме подойдет Ракель к этому противостоянию. На 3 раунда ее точно хватит, но вот в чемпионских отрезках могут возникнуть проблемы с кардио.

    Майра Силва

    Силва занимает третью строчку в ростере женского легчайшего дивизиона. В последнем поединке она одолела удушающим приемом бывшую чемпионку этой категории Холли Холм.

    Всего в преддверии титульного противостояния у Майры 4 выигранных боя кряду. Силва является ярко выраженным борцом.

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  • 14/01/2024

    • У нее за карьеру 6 выигранных поединков сабмишнами и 57% удачных в тейкдаунов. В стойке показатели у бразильянки показатели не самые выдающиеся.

    Она пропускает в среднем по 6 акцентированных попаданий в минуту, что довольно много. А одна победа нокаутом в карьере говорит об отсутствии поставленного сильного удара.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Майре Силве, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.63. На успех Пеннингтон предлагают сделать ставку за 2.33.

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    В грядущем бою бразильянка сразу же захватит центр октагона и будет пытаться забороть свою соперницу. С учетом ее хорошей базы БЖЖ перевести Пеннингтон на землю точно не составит труда.

    Какое-то время Ракель сумеет сдерживать натиск противницы в партере, но рано или поздно устанет и позволит себя финишировать на земле. Ставка: победа Майры Силвы сабмишном с коэффициентом 2.90.

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    Пеннингтон — Силва: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет чемпионкой UFC в женском легчайшем весе?
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