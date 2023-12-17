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    Чем закончится бой с участием Коди Гарбрандта?

    Гарбрандт — Келлехер. Ставка (к. 1.42) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гарбрандт — Келлехер
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    Коди Гарбрандт
    17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Коди Гарбрандтом и Брайаном Келлехером в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Гарбрандт — Келлехер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Коди Гарбрандт

    Коди — бывший чемпион легчайшего дивизиона. Однако после того, как он завоевал титул, в карьере случился резкий спад. Статистика в последних пяти боях невпечатляющая — 3 победы и 2 поражения.

    В предыдущем поединке Гарбрандт сумел одолеть единогласным решением судей Тревина Джонса, который очень далек от попадания в рейтинг.

    Для Коди то был первый бой после двухлетней паузы. Теперь ему заново приходится набирать форму, и сейчас он очень далек от своей пиковой версии. Гарбрандт — ярко выраженный ударник.

    За карьеру у него 10 побед нокаутом и семь из них были в первом раунде. Но и сам Коди пропускает в стойке очень много. Ранее его удосрочили Ти Джей Диллашоу, Педро Муньоз и Кай Кара-Франс.

    Брайан Келлехер

    Брайан, как и предыдущий соперник Гарбрандта, не является кандидатом на попадание в топ-15. Он подходит к этому поединку с идентичной статистикой, как и грядущий оппонент.

    37-летний американец ранее потерпел 3 поражения и одержал 2 победы в последних пяти боях. Уровень оппозиции за исключением Умара Нурмагомедова был далеко не самый высокий.

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    • У Келлехера большие проблемы в партере, потому как 2 последних своих поединка он проиграл сабмишнами. Из сильных сторон можно отметить только стойкость к восприятию ударов.

    При 14-ти поражениях в профессиональной карьере Брайан только однажды побывал в нокауте.

    Прогноз и ставка

    Коди Гарбрандт, по мнению букмекеров, считается фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На успех Келлехера предлагают сделать ставку за 2.97.

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    Руководство UFC подобрало для бывшего чемпиона дивизиона очень удобного соперника. Келлехер не представляет никакой угрозы в стойке.

    БЖЖ Брайана тоже нельзя назвать выдающимся, особенно с учетом слабой защитой от тейкдаунов. Экс-чемпион хоть и далек от пиковой формы, но пройти такого оппонента он точно сможет. Ставка: победа Коди Гарбрандта за 1.42.

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    Гарбрандт — Келлехер: прогноз, ставка (1.42), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится бой с участием Коди Гарбрандта?
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