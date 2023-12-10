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    Сможет ли Энтони Смит пройти Халила Раунтри?

    Смит — Раунтри. Ставка (к. 1.48) и прогноз на бой, UFC Shanghai, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Раунтри
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    Энтони Смит (слева)
    10 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Энтони Смитом и Халилом Раунтри в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 07:40 мск. Смит — Раунтри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Энтони Смит

    Смит занимает восьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В предыдущем бою он одержал сомнительную победу раздельным решением судей над Райаном Спэнном в реванше.

    С годами Энтони растерял актуальную форму. Теперь бывший претендент на титул чередует победы с поражениями. За 4 предыдущих поединка он дважды выиграл, но и дважды уступил.

    У Смита серьезные проблемы в стойке на блоке. Он проиграл нокаутом Магомеду Анкалаеву, а также был на грани досрочного поражения в противостоянии с Джонни Уокером.

    Энтони за долгие годы выступлений UFC зарекомендовал себя, как универсальный боец. Он умеет методично разбивать соперников на дистанции, а также обладает внушительным арсеналом приемов на земле. Всего за карьеру у бывшего претендента на титул 19 досрочных побед.

    Халил Раунтри

    Раунтри является 11-м номером в ростере полутяжеловесов. К этому поединку американец подходит после победы нокаутом в первом раунде над Крисом Дакасом.

    От ряда конкурентов его отличает внушительная ударная мощь. Сейчас он идет на серии из четырех побед кряду и трех соперников из данного списка Халил одолел нокаутом.

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    • Партер далеко не самая сильная сторона Раунтри. Однако его навыков хватает, чтобы сдерживать соперников на земле и не позволить удосрочить себя.

    В UFC американец не потерпел ни одного поражения сабмишном. Но сам за карьеру он ни у кого не выигрывал болевым или удушающим приемом.

    Прогноз и ставка

    Халил Раунтри, по мнению букмекеров, считается фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Смита дают коэффициент 2.75.

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    Бойцы сопоставимы по классу, но главный минус для Энтони — это его решение выйти на данный поединок на коротком уведомлении. К такому сопернику, как Раунтри, нужна особая подготовка.

    Нынешняя форма Халила гораздо лучше, нежели у бывшего претендента на титул. Поэтому у Смита крайне мало шансов на успех. Ставка: победа Халила Раунтри с коэффициентом 1.48.

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    Смит — Раунтри: прогноз, ставка (1.48), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Энтони Смит пройти Халила Раунтри?
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