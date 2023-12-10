10 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Энтони Смитом и Халилом Раунтри в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 07:40 мск. Смит — Раунтри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Энтони Смит

Смит занимает восьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В предыдущем бою он одержал сомнительную победу раздельным решением судей над Райаном Спэнном в реванше.

С годами Энтони растерял актуальную форму. Теперь бывший претендент на титул чередует победы с поражениями. За 4 предыдущих поединка он дважды выиграл, но и дважды уступил.

У Смита серьезные проблемы в стойке на блоке. Он проиграл нокаутом Магомеду Анкалаеву, а также был на грани досрочного поражения в противостоянии с Джонни Уокером.

Энтони за долгие годы выступлений UFC зарекомендовал себя, как универсальный боец. Он умеет методично разбивать соперников на дистанции, а также обладает внушительным арсеналом приемов на земле. Всего за карьеру у бывшего претендента на титул 19 досрочных побед.

Халил Раунтри

Раунтри является 11-м номером в ростере полутяжеловесов. К этому поединку американец подходит после победы нокаутом в первом раунде над Крисом Дакасом.

От ряда конкурентов его отличает внушительная ударная мощь. Сейчас он идет на серии из четырех побед кряду и трех соперников из данного списка Халил одолел нокаутом.

Партер далеко не самая сильная сторона Раунтри. Однако его навыков хватает, чтобы сдерживать соперников на земле и не позволить удосрочить себя.

В UFC американец не потерпел ни одного поражения сабмишном. Но сам за карьеру он ни у кого не выигрывал болевым или удушающим приемом.

Прогноз и ставка

Халил Раунтри, по мнению букмекеров, считается фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Смита дают коэффициент 2.75.

Бойцы сопоставимы по классу, но главный минус для Энтони — это его решение выйти на данный поединок на коротком уведомлении. К такому сопернику, как Раунтри, нужна особая подготовка.

Нынешняя форма Халила гораздо лучше, нежели у бывшего претендента на титул. Поэтому у Смита крайне мало шансов на успех. Ставка: победа Халила Раунтри с коэффициентом 1.48.