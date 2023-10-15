15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Вивиан Араухо и Дженнифер Майей в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Араухо — Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вивиан Араухо

Вивиан подходит к очередному поединку на серии из двух поражений кряду. В предыдущем бою она уступила единогласным решением судей Аманде Рибас.

До этого Араухо проиграла по очкам нынешней чемпионке дивизиона Алексе Грассо. 2 неудачи отбросили бразильянку на 11-е место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.

В последнее время Араухо испытывает серьезные проблемы против базовых грэпплеров, так как у Вивиан довольно посредственная защита от тейкдаунов.

Из плюсов стоить отметить 6 досрочных побед и ни одного поражения нокаутом в карьере. Также одной из сильных сторон Араухо является точность ударов — 53% всех ее попаданий регулярно доходят до цели.

Дженнифер Майя

Майя является девятым номером рейтинга и подходит к данному поединку после двух побед кряду. В последнем бою она одолела по очкам Кейси О’Нилл, а в ноябре прошлого года выиграла решением у Марины Мороз.

Однако побед в противостояниях с топами в активе Дженнифер не было очень давно. Она дважды в своей карьере проигрывала Кэтлин Чукагян, а недавно уступила и восходящей звезде дивизиона Манон Фиро.

В 2020-м Майя дралась за титул с Валентиной Шевченко, и также потерпела неудачу. Дженнифер — представитель БЖЖ. Однако ее борьба перестала работать.

Что касается стойки, то Майя в ударной технике проигрывает абсолютно всем бойцам из топ-15. Поэтому в поединках ей остается рассчитывать только на победу сабмишном.

Прогноз и ставка

Дженнифер Майя, по мнению букмекеров, является фаворитом в этом бою. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Араухо предлагают сделать ставку за 2.40.

Если учесть, что за последние 5 лет у Дженнифер была только одна победа сабмишном, то вероятность очередного триумфа на земле крайне мала.

Данный поединок пройдет именно в стойке и с подавляющим преимуществом Араухо. Она будет разбивать соперницу на протяжении всех трех раундов и доведет бой до логического завершения в свою пользу. Ставка: победа Вивиан Араухо с коэффициентом 2.40.