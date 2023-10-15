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    Кто выйдет победителем из боя Араухо и Майи?

    Араухо — Майя. Ставка (к. 2.40) и прогноз на бой, UFC Vegas 81, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Араухо — Майя
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    Дженнифер Майя
    15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Вивиан Араухо и Дженнифер Майей в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Араухо — Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вивиан Араухо

    Вивиан подходит к очередному поединку на серии из двух поражений кряду. В предыдущем бою она уступила единогласным решением судей Аманде Рибас.

    До этого Араухо проиграла по очкам нынешней чемпионке дивизиона Алексе Грассо. 2 неудачи отбросили бразильянку на 11-е место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.

    В последнее время Араухо испытывает серьезные проблемы против базовых грэпплеров, так как у Вивиан довольно посредственная защита от тейкдаунов.

    Из плюсов стоить отметить 6 досрочных побед и ни одного поражения нокаутом в карьере. Также одной из сильных сторон Араухо является точность ударов — 53% всех ее попаданий регулярно доходят до цели.

    Дженнифер Майя

    Майя является девятым номером рейтинга и подходит к данному поединку после двух побед кряду. В последнем бою она одолела по очкам Кейси О’Нилл, а в ноябре прошлого года выиграла решением у Марины Мороз.

    Однако побед в противостояниях с топами в активе Дженнифер не было очень давно. Она дважды в своей карьере проигрывала Кэтлин Чукагян, а недавно уступила и восходящей звезде дивизиона Манон Фиро.

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    • В 2020-м Майя дралась за титул с Валентиной Шевченко, и также потерпела неудачу. Дженнифер — представитель БЖЖ. Однако ее борьба перестала работать.

    Что касается стойки, то Майя в ударной технике проигрывает абсолютно всем бойцам из топ-15. Поэтому в поединках ей остается рассчитывать только на победу сабмишном.

    Прогноз и ставка

    Дженнифер Майя, по мнению букмекеров, является фаворитом в этом бою. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Араухо предлагают сделать ставку за 2.40.

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    Если учесть, что за последние 5 лет у Дженнифер была только одна победа сабмишном, то вероятность очередного триумфа на земле крайне мала.

    Данный поединок пройдет именно в стойке и с подавляющим преимуществом Араухо. Она будет разбивать соперницу на протяжении всех трех раундов и доведет бой до логического завершения в свою пользу. Ставка: победа Вивиан Араухо с коэффициентом 2.40.

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    Араухо — Майя: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Кто выйдет победителем из боя Араухо и Майи?
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