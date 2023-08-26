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    Чем закончится реванш Энтони Смита против Райана Спэнна?

    Смит — Спэнн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на бой, UFC Singapore, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Спэнн
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    Энтони Смит
    26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Энтони Смитом и Райаном Спэнном в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 17:10 мск. Смит — Спэнн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Энтони Смит

    Энтони Смит сейчас занимает восьмую позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. К очередной встрече он подходит после трех побед и двух поражений.

    Последний поединок Смита против Джонни Уокера закончился неудачно. Тогда 35-летний американец уступил единогласным решением судей.

    В более молодые годы Энтони славился стойкостью и жесткостью, однако сейчас он пропускает слишком много ударов. Это наглядно показали 2 последних боя против Уокера и Анкалаева.

    Россиянин и вовсе отправил бывшего претендента на титул в нокаут во втором раунде. Тем не менее, Смит по-прежнему неплохо борется. И того же Спэнна в их первом поединке он задушил в стартовом раунде.

    Райан Спэнн

    Райан располагается на десятой строчке в ростере весовой категории до 93 кг. К бою со Смитом он подходит с такой же статистикой, как и его оппонент: 3 победы и 2 поражения в пяти предыдущих встречах.

    Причем все эти бои с участием Спэнна закончились досрочно. Райан любит рисковать, однако нередко для него такие поединки заканчиваются поражением.

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    • Причем со временем у Спэнна сильно ухудшилась статистика в партере. 2 его предыдущих поражения были сабмишнами. В сентябре 2021-го он уступил удушающим приемом Энтони Смиту.

    А в последнем бою проиграл гильотиной Никите Крылову также в первом раунде. Поэтому в нынешнее время Спэнну остается рассчитывать только на успех нокаутом.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение Райану Спэнну, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.78. На успех Смита можно сделать ставку за 2.08.

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    Спэнн обладает довольно тяжелым ударом, однако Энтони, зная слабость оппонента в партере, точно не будет рубиться с ним в стойке. Для бывшего претендента на титул главной задачей будет стянуть своего противника на канвас.

    Не исключено, что ответный поединок закончится также, как и бой в сентябре 2021-го. В любом случае, ввиду посредственной защиты в борьбе Спэнн точно не может рассчитывать на успех. Ставка: победа Энтони Смита за 2.08.

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    Смит — Спэнн: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится реванш Энтони Смита против Райана Спэнна?
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