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    Будет ли досрочный финиш в бою Андреа Ли и Наталии Силвы?

    Ли — Силва. Ставка (к. 2.85) и прогноз на бой, UFC 291, 20 августа 2023 года

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    Наталия Силва
    20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Андреа Ли и Наталией Силвой в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:05 мск. Ли — Силва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреа Ли

    34-летняя британка американка сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Однако в последнее время Ли часто стала проигрывать.

    У нее 5 поражений и 2 победы в предыдущих семи встречах. Андреа удачно конкурирует только соперницами, которые находятся вне рейтинга.

    Тем же Арауху и Барбер она недавно проиграла единогласным решением судей. В большинстве своих поединков Ли рассчитывает на борцовские навыки.

    Однако за 5 лет выступлений в UFC у нее лишь одна победа сабмишном. Андреа обладает довольно неплохим контролем в партере, но не является мастером приемов.

    Наталия Силва

    Силва подходит к этому поединку на серии из девяти выигранных поединков кряду. Причем с приходом в UFC бразильянка продолжила все также уверенно разбирать одну соперницу за другой.

    Помимо хороших навыков БЖЖ Наталия является опасным ударником. В последних двух поединках в UFC она выигрывала нокаутами.

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  • 29/07/2023

    • В ноябре прошлого года Силва финишировала в третьем раунде Терезу Бледу. А в мае 2023-го уже в стартовой пятиминутке удосрочила Викторию Леонардо.

    Помимо неплохой ударной техники у Наталии еще и хорошая точность ударов. По статистике 60% ее попаданий регулярно доходят до головы или корпуса соперниц.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры считают фаворитом Наталию Силву. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.28. На успех Ли предлагают сделать ставку за 3.85.

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    Бразильянка подходит к данному бою в прекрасной форме. Она точно не будет отсиживаться вторым номером и пойдет за очередной досрочной победой.

    Лишь 2 из восьми предыдущих боев с участием Силвы дошли до середины третьего раунда. Не исключено, что очередной поединок с Наталией не дойдет до решения судей. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.85.

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    Ли — Силва: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли досрочный финиш в бою Андреа Ли и Наталии Силвы?
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