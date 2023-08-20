20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Андреа Ли и Наталией Силвой в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:05 мск. Ли — Силва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андреа Ли

34-летняя британка американка сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Однако в последнее время Ли часто стала проигрывать.

У нее 5 поражений и 2 победы в предыдущих семи встречах. Андреа удачно конкурирует только соперницами, которые находятся вне рейтинга.

Тем же Арауху и Барбер она недавно проиграла единогласным решением судей. В большинстве своих поединков Ли рассчитывает на борцовские навыки.

Однако за 5 лет выступлений в UFC у нее лишь одна победа сабмишном. Андреа обладает довольно неплохим контролем в партере, но не является мастером приемов.

Наталия Силва

Силва подходит к этому поединку на серии из девяти выигранных поединков кряду. Причем с приходом в UFC бразильянка продолжила все также уверенно разбирать одну соперницу за другой.

Помимо хороших навыков БЖЖ Наталия является опасным ударником. В последних двух поединках в UFC она выигрывала нокаутами.

В ноябре прошлого года Силва финишировала в третьем раунде Терезу Бледу. А в мае 2023-го уже в стартовой пятиминутке удосрочила Викторию Леонардо.

Помимо неплохой ударной техники у Наталии еще и хорошая точность ударов. По статистике 60% ее попаданий регулярно доходят до головы или корпуса соперниц.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры считают фаворитом Наталию Силву. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.28. На успех Ли предлагают сделать ставку за 3.85.

Бразильянка подходит к данному бою в прекрасной форме. Она точно не будет отсиживаться вторым номером и пойдет за очередной досрочной победой.

Лишь 2 из восьми предыдущих боев с участием Силвы дошли до середины третьего раунда. Не исключено, что очередной поединок с Наталией не дойдет до решения судей. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.85.