Андреа Ли
34-летняя британка американка сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Однако в последнее время Ли часто стала проигрывать.
У нее 5 поражений и 2 победы в предыдущих семи встречах. Андреа удачно конкурирует только соперницами, которые находятся вне рейтинга.
Тем же Арауху и Барбер она недавно проиграла единогласным решением судей. В большинстве своих поединков Ли рассчитывает на борцовские навыки.
Однако за 5 лет выступлений в UFC у нее лишь одна победа сабмишном. Андреа обладает довольно неплохим контролем в партере, но не является мастером приемов.
Наталия Силва
Силва подходит к этому поединку на серии из девяти выигранных поединков кряду. Причем с приходом в UFC бразильянка продолжила все также уверенно разбирать одну соперницу за другой.
Помимо хороших навыков БЖЖ Наталия является опасным ударником. В последних двух поединках в UFC она выигрывала нокаутами.
В ноябре прошлого года Силва финишировала в третьем раунде Терезу Бледу. А в мае 2023-го уже в стартовой пятиминутке удосрочила Викторию Леонардо.
Помимо неплохой ударной техники у Наталии еще и хорошая точность ударов. По статистике 60% ее попаданий регулярно доходят до головы или корпуса соперниц.
Прогноз и ставка
В данном поединке букмекеры считают фаворитом Наталию Силву. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.28. На успех Ли предлагают сделать ставку за 3.85.
Бразильянка подходит к данному бою в прекрасной форме. Она точно не будет отсиживаться вторым номером и пойдет за очередной досрочной победой.
Лишь 2 из восьми предыдущих боев с участием Силвы дошли до середины третьего раунда. Не исключено, что очередной поединок с Наталией не дойдет до решения судей. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.85.