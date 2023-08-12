12 августа состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дереком Чисорой и Джеральдом Вашингтоном в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Чисора — Вашингтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дерек Чисора

39-летний Чисора подходит к своему очередному поединку после досрочного поражения техническим нокаутом в десятом раунде от Тайсона Фьюри.

Дерек довольно опытный боксер. Он никогда не был суперзвездой, однако регулярно дрался с сильнейшими представителями тяжелого дивизиона.

Помимо титульного боя с Тайсоном у него также есть претендентский бой с Усиком, которому он проиграл по очкам. Всего за 5 последних поединков у британца одна победа и 4 поражения.

Чисора немного медлителен в ринге. Тем не менее, он прекрасно держит удар. И Фьюри стал одним из немногих боксеров, которому удалось нокаутировать Дерека.

Джеральд Вашингтон

Джеральд старше своего грядущего оппонента на 2 года. В его карьере был только один громкий поединок с Деонтеем Уайлдером в феврале 2017-го, закончившийся для него поражением нокаутом в пятом раунде.

К противостоянию с Чисорой возрастной американец подходит в плохой форме. У него 2 победы и 5 поражений в последних семи боях.

Из неожиданных результатов можно отметить только успех нокаутом в противостоянии с Робертом Хелениусом. Тогда Вашингтон финишировал скандинава в восьмом раунде.

Преимуществ по отношению к тому же Чисоре у Джеральда нет. Он проигрывает ему в плане опыта в поединках со звездными боксерами, габаритах и защите от ударов.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры считают фаворитом Дерека Чисору, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.20. На успех Вашингтона можно сделать ставку за 4.80.

С учетом того, что 5 последних поражений Джеральда были нокаутом, вряд ли он сможет продержаться против Чисоры всю дистанцию.

Британец будет давить на своего оппонента с первых минут встречи и сумеет расправиться с ним до начала чемпионских раундов. Ставка: тотал меньше 7,5 за 1.75.