ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа? «Барселона»Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • 06:55
    • Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 21:57
    • «Славия» разгромила «Днепр-1», «Шериф» разбил БАТЭ в квалификации Лиги Европы
  • 20:58
    • «Буде-Глимт» разгромил «Пюник», «Сабах» справился с «Партизаном»
    Все новости спорта

    Как быстро Чисора расправится с очередным соперником?

    Чисора — Вашингтон. Ставка (к. 1.75) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 12 августа 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Тайсон Фьюри Прогнозы на Александр Усик Прогнозы на Деонтей Уайлдер Прогнозы на Роберт Хелениус
    Прогноз и ставки на Чисора — Вашингтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дерек Чисора (справа)
    12 августа состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дереком Чисорой и Джеральдом Вашингтоном в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Чисора — Вашингтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дерек Чисора

    39-летний Чисора подходит к своему очередному поединку после досрочного поражения техническим нокаутом в десятом раунде от Тайсона Фьюри.

    Дерек довольно опытный боксер. Он никогда не был суперзвездой, однако регулярно дрался с сильнейшими представителями тяжелого дивизиона.

    Помимо титульного боя с Тайсоном у него также есть претендентский бой с Усиком, которому он проиграл по очкам. Всего за 5 последних поединков у британца одна победа и 4 поражения.

    Чисора немного медлителен в ринге. Тем не менее, он прекрасно держит удар. И Фьюри стал одним из немногих боксеров, которому удалось нокаутировать Дерека.

    Джеральд Вашингтон

    Джеральд старше своего грядущего оппонента на 2 года. В его карьере был только один громкий поединок с Деонтеем Уайлдером в феврале 2017-го, закончившийся для него поражением нокаутом в пятом раунде.

    К противостоянию с Чисорой возрастной американец подходит в плохой форме. У него 2 победы и 5 поражений в последних семи боях.

  • 5 боксеров, которые слишком поздно завершили карьеру
  • Эти боксеры слишком поздно ушли из спорта и испортили статистику необязательными поражениями
  • 29/07/2023

    • Из неожиданных результатов можно отметить только успех нокаутом в противостоянии с Робертом Хелениусом. Тогда Вашингтон финишировал скандинава в восьмом раунде.

    Преимуществ по отношению к тому же Чисоре у Джеральда нет. Он проигрывает ему в плане опыта в поединках со звездными боксерами, габаритах и защите от ударов.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры считают фаворитом Дерека Чисору, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.20. На успех Вашингтона можно сделать ставку за 4.80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С учетом того, что 5 последних поражений Джеральда были нокаутом, вряд ли он сможет продержаться против Чисоры всю дистанцию.

    Британец будет давить на своего оппонента с первых минут встречи и сумеет расправиться с ним до начала чемпионских раундов. Ставка: тотал меньше 7,5 за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Япония (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чисора — Вашингтон: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как быстро Чисора расправится с очередным соперником?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры