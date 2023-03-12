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    Одержит ли Волков вторую победу кряду?

    Волков — Романов. Прогноз (к. 2.17) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Волков — Романов
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    Александр Романов
    12 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Александром Волковым и Александром Романовым в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Волков — Романов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Волков

    Волков сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге тяжеловесов. «Драго» провел в UFC довольно много боев и данном дивизионе он является одним из самых опытных.

    При всех своих навыках Александр никогда не отличался стабильностью. Он может потерпеть неожиданное поражение, как это было в бою с Томом Аспиналлом, а затем сам внезапно побеждает сильного соперника.

    Волков предпочитает действовать в стойке и, порой, россиянин начинает развивать свои атаки уже в первом раунде. К примеру, в предыдущем бою он за пару минут деклассировал опасного панчера Жаирзиньо Розенстрайка.

    Всего на счету «Драго» 23 победы в карьере нокаутом. Также он очень опасен в первом раунде. По статистике на счету Волкова 16 выигранных встреч в стартовом отрезке.

    Александр Романов

    Долгое время Романов не знал поражений в своей карьере. Он шел на серии из 16-ти выигранных поединков кряду, пока не встретился в октагоне с Марчином Тыбурой.

    Тогда Романов уступил поляку единогласным решением судей, немного замедлив свой стремительный карьерный рост. В преддверии данной встречи Александр занимает 14-ю строчку в рейтинге.

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    • В ударной технике он вряд ли сумеет конкурировать с Волковым, но зато может доставить ему немало проблем на нижнем этаже.

    С контролем соперников в партере у Романова все в порядке, а 10 выигранных поединков в карьере сабмишнами являются тому подтверждением.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном противостоянии отдают небольшое предпочтение молдаванину. На победу Романова можно поставить за 1.72, а на успех Волкова предлагают коэффициент 2.17.

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    Несмотря на хорошую статистику в целом, у Романова уже были проблемы в предыдущем бою с Тыбурой. Оппозиция в карьере молдаванина плавно повышается и, возможно, к боям с топами он еще не готов. Волков на своем пути дрался со многими звездами.

    Он знает, как надо действовать в громких поединках, а предыдущий успех во встрече с Розенстрайком явно придал ему уверенности. Вероятнее всего, за счет преимущества в росте, более солидного опыта и предпочтительных габаритов «Драго» заберет данный бой в свой актив. Ставка: победа Александра Волкова за 2.17.

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    Волков — Романов: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Волков вторую победу кряду?
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