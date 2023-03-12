12 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Александром Волковым и Александром Романовым в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Волков — Романов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Волков

Волков сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге тяжеловесов. «Драго» провел в UFC довольно много боев и данном дивизионе он является одним из самых опытных.

При всех своих навыках Александр никогда не отличался стабильностью. Он может потерпеть неожиданное поражение, как это было в бою с Томом Аспиналлом, а затем сам внезапно побеждает сильного соперника.

Волков предпочитает действовать в стойке и, порой, россиянин начинает развивать свои атаки уже в первом раунде. К примеру, в предыдущем бою он за пару минут деклассировал опасного панчера Жаирзиньо Розенстрайка.

Всего на счету «Драго» 23 победы в карьере нокаутом. Также он очень опасен в первом раунде. По статистике на счету Волкова 16 выигранных встреч в стартовом отрезке.

Александр Романов

Долгое время Романов не знал поражений в своей карьере. Он шел на серии из 16-ти выигранных поединков кряду, пока не встретился в октагоне с Марчином Тыбурой.

Тогда Романов уступил поляку единогласным решением судей, немного замедлив свой стремительный карьерный рост. В преддверии данной встречи Александр занимает 14-ю строчку в рейтинге.

В ударной технике он вряд ли сумеет конкурировать с Волковым, но зато может доставить ему немало проблем на нижнем этаже.

С контролем соперников в партере у Романова все в порядке, а 10 выигранных поединков в карьере сабмишнами являются тому подтверждением.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном противостоянии отдают небольшое предпочтение молдаванину. На победу Романова можно поставить за 1.72, а на успех Волкова предлагают коэффициент 2.17.

Несмотря на хорошую статистику в целом, у Романова уже были проблемы в предыдущем бою с Тыбурой. Оппозиция в карьере молдаванина плавно повышается и, возможно, к боям с топами он еще не готов. Волков на своем пути дрался со многими звездами.

Он знает, как надо действовать в громких поединках, а предыдущий успех во встрече с Розенстрайком явно придал ему уверенности. Вероятнее всего, за счет преимущества в росте, более солидного опыта и предпочтительных габаритов «Драго» заберет данный бой в свой актив. Ставка: победа Александра Волкова за 2.17.