ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма» Петр ЯнБескомпромиссный бой Яна и Двалишвили, новый вызов для Волкова. Анонс карда UFC Vegas 71 «Бавария» — ПСЖИ ради этого остался Мбаппе? ПСЖ терпит очередное фиаско в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Как долго продлится бой Нурмагомедова с Хендерсоном?

    Нурмагомедов — Хендерсон. Прогноз (к. 2.33) и ставки на бой, Bellator 292, 11 марта 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Bellator Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Хендерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенсон Хендерсон (справа)
    11 марта состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 292 между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном в легком весе. Ориентировочно начало боя в 09:00 мск. Нурмагомедов — Хендерсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Усман Нурмагомедов

    Усман не так давно стал чемпионом Bellator в легком весе после убедительной победы над опытным Патрике Фрейре.

    Тогда Нурмагомедов избивал бразильца на протяжении всех 25-ти минут. Дожить до решения судей «Питбулю» помогло, пожалуй, чудо. Российский боец продолжает уверенно разбивать всех оппонентов на своем пути.

  • Первая защита Нурмагомедова, долгожданное возвращение Пейджа. Анонс карда Bellator 292
  • Сразу 3 российских бойца примут участие в основном карде турнире
  • Вчера

    • Усман еще не встречал соперника, с которым у него возникали проблемы. В четырех из пяти предыдущих поединках россиянин побеждал только досрочно.

    Нурмагомедов отлично контролирует своих оппонентов в партере. Когда он переводит соперника на канвас, то начинает разбивать его в гранд-энд-паунде, а далее ищет момент закончить встречу досрочно.

    Бенсон Хендерсон

    Бенсон ранее был чемпионом UFC в легкой весовой категории. Но с годами форма американца плавно начала сходить на нет. Сейчас ему уже 39 и физические кондиции явно не те, что раньше.

    Хендерсон по своей базе является представителем тхэквондо и БЖЖ. Он неплохо борется и за карьеру одержал 11 побед сабмишнами.

    К данному поединку Хендерсон подходит после побед над Питером Куили и Исламом Мамедовым. Однако до этого в активе Бенсона было 3 проигрыша кряду.

    Причем в двух предыдущих встречах американец побеждал решением. Ударная мощь нынешнего Бенсона оставляет желать лучшего. Кажется, что Хендерсон разучился выигрывать нокаутами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение россиянину. На победу Усмана Нурмагомедова можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Хендерсона дают коэффициент 10.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Несмотря на приличное количество побед сабмишнами, в свои 39 лет Бенсон точно не конкурент новому чемпиону легкого веса. Кардио американца оставляет желать лучшего.

    Вряд ли он способен будет выдерживать натиск Усмана в чемпионских раундах. Есть вероятность, что поединок может закончиться досрочно еще до решающих отрезков. Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Андерлехт — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Шериф — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.82
  • Прогноз на матч АЕК — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Унион — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бонавентюр — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вавринка — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нурмагомедов — Хендерсон: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится бой Нурмагомедова с Хендерсоном?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры