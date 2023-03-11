11 марта состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 292 между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном в легком весе. Ориентировочно начало боя в 09:00 мск. Нурмагомедов — Хендерсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Усман Нурмагомедов

Усман не так давно стал чемпионом Bellator в легком весе после убедительной победы над опытным Патрике Фрейре.

Тогда Нурмагомедов избивал бразильца на протяжении всех 25-ти минут. Дожить до решения судей «Питбулю» помогло, пожалуй, чудо. Российский боец продолжает уверенно разбивать всех оппонентов на своем пути.

Усман еще не встречал соперника, с которым у него возникали проблемы. В четырех из пяти предыдущих поединках россиянин побеждал только досрочно.

Нурмагомедов отлично контролирует своих оппонентов в партере. Когда он переводит соперника на канвас, то начинает разбивать его в гранд-энд-паунде, а далее ищет момент закончить встречу досрочно.

Бенсон Хендерсон

Бенсон ранее был чемпионом UFC в легкой весовой категории. Но с годами форма американца плавно начала сходить на нет. Сейчас ему уже 39 и физические кондиции явно не те, что раньше.

Хендерсон по своей базе является представителем тхэквондо и БЖЖ. Он неплохо борется и за карьеру одержал 11 побед сабмишнами.

К данному поединку Хендерсон подходит после побед над Питером Куили и Исламом Мамедовым. Однако до этого в активе Бенсона было 3 проигрыша кряду.

Причем в двух предыдущих встречах американец побеждал решением. Ударная мощь нынешнего Бенсона оставляет желать лучшего. Кажется, что Хендерсон разучился выигрывать нокаутами.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение россиянину. На победу Усмана Нурмагомедова можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Хендерсона дают коэффициент 10.00.

Несмотря на приличное количество побед сабмишнами, в свои 39 лет Бенсон точно не конкурент новому чемпиону легкого веса. Кардио американца оставляет желать лучшего.

Вряд ли он способен будет выдерживать натиск Усмана в чемпионских раундах. Есть вероятность, что поединок может закончиться досрочно еще до решающих отрезков. Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.33.