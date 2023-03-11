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    Сумеет ли Тайсон Нэм пройти Бруно Силву?

    Нэм — Силва. Прогноз (к. 1.52) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нэм — Силва
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    Тайсон Нэм (слева)
    11 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Тайсоном Нэмом и Бруно Силвой в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 23:05 мск. Нэм — Силва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тайсон Нэм

    Сейчас Тайсон занимает 14-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем бою он одержал досрочную победу в первом раунде над Одэ Осборном.

    В активе Нэма было несколько поединков с топовыми соперниками. Мэту Шнеллу он проиграл, но зато ему удалось победить бывшего претендента на титул Али Багаутдинова.

    В предыдущих четырех встречах на счету Тайсона 3 победы и все они были нокаутами. Видно, что потенциал у 14-го номера рейтинга очень большой.

    Если с бойцами из топ-5 конкурировать ему рановато, то вот с соперниками из десятки действовать на равных вполне способен. Однако возраст в 39 лет точно не на его стороне.

    Бруно Силва

    «Бульдог» не очень удачно начал свой путь в UFC, потерпев 2 поражения кряду. Однако после проигрыша решением от Тагира Уланбекова Бруно сумел набрать неплохой ход.

    Далее он прошел на своем пути Джейпи Байса и Виктора Родригеса. Оба эти бойца были отправлены Силвой в нокаут. Последнего Бруно и вовсе удосрочил уже на 60-й секунде.

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    • Стоит отметить, что помимо хорошей ударной техники Силва обладает отличными навыками на нижнем этаже. В его карьере уже есть 4 победы сабмишнами.

    При этом у «Бульдога» 75% тейкдаунов заканчиваются успехом. Приемы — не совсем его профиль, а вот в гранд-энд-паунде данный боец чувствует себя прекрасно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение Бруно Силве, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.52. На победу Нэма дают коэффициент 2.52.

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    Тайсон был очень неплох в более молодые годы. Но все-таки в 39 лет выступать в дивизионе, где преобладают самые высокие скорости очень тяжело.

    В плане навыков Нэм, возможно, не уступает своему сопернику. Но вот физические кондиции у оппонента однозначно лучше. С большей долей вероятности, «Бульдог» просто перебьет более возрастного Тайсона. Ставка: победа Бруно Силвы за 1.52.

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    Нэм — Силва: прогноз, ставка (1.52), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Тайсон Нэм пройти Бруно Силву?
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