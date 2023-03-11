11 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Тайсоном Нэмом и Бруно Силвой в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 23:05 мск. Нэм — Силва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тайсон Нэм

Сейчас Тайсон занимает 14-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем бою он одержал досрочную победу в первом раунде над Одэ Осборном.

В активе Нэма было несколько поединков с топовыми соперниками. Мэту Шнеллу он проиграл, но зато ему удалось победить бывшего претендента на титул Али Багаутдинова.

В предыдущих четырех встречах на счету Тайсона 3 победы и все они были нокаутами. Видно, что потенциал у 14-го номера рейтинга очень большой.

Если с бойцами из топ-5 конкурировать ему рановато, то вот с соперниками из десятки действовать на равных вполне способен. Однако возраст в 39 лет точно не на его стороне.

Бруно Силва

«Бульдог» не очень удачно начал свой путь в UFC, потерпев 2 поражения кряду. Однако после проигрыша решением от Тагира Уланбекова Бруно сумел набрать неплохой ход.

Далее он прошел на своем пути Джейпи Байса и Виктора Родригеса. Оба эти бойца были отправлены Силвой в нокаут. Последнего Бруно и вовсе удосрочил уже на 60-й секунде.

Стоит отметить, что помимо хорошей ударной техники Силва обладает отличными навыками на нижнем этаже. В его карьере уже есть 4 победы сабмишнами.

При этом у «Бульдога» 75% тейкдаунов заканчиваются успехом. Приемы — не совсем его профиль, а вот в гранд-энд-паунде данный боец чувствует себя прекрасно.

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение Бруно Силве, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.52. На победу Нэма дают коэффициент 2.52.

Тайсон был очень неплох в более молодые годы. Но все-таки в 39 лет выступать в дивизионе, где преобладают самые высокие скорости очень тяжело.

В плане навыков Нэм, возможно, не уступает своему сопернику. Но вот физические кондиции у оппонента однозначно лучше. С большей долей вероятности, «Бульдог» просто перебьет более возрастного Тайсона. Ставка: победа Бруно Силвы за 1.52.