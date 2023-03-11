Тайсон Нэм
Сейчас Тайсон занимает 14-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем бою он одержал досрочную победу в первом раунде над Одэ Осборном.
В активе Нэма было несколько поединков с топовыми соперниками. Мэту Шнеллу он проиграл, но зато ему удалось победить бывшего претендента на титул Али Багаутдинова.
В предыдущих четырех встречах на счету Тайсона 3 победы и все они были нокаутами. Видно, что потенциал у 14-го номера рейтинга очень большой.
Если с бойцами из топ-5 конкурировать ему рановато, то вот с соперниками из десятки действовать на равных вполне способен. Однако возраст в 39 лет точно не на его стороне.
Бруно Силва
«Бульдог» не очень удачно начал свой путь в UFC, потерпев 2 поражения кряду. Однако после проигрыша решением от Тагира Уланбекова Бруно сумел набрать неплохой ход.
Далее он прошел на своем пути Джейпи Байса и Виктора Родригеса. Оба эти бойца были отправлены Силвой в нокаут. Последнего Бруно и вовсе удосрочил уже на 60-й секунде.
Стоит отметить, что помимо хорошей ударной техники Силва обладает отличными навыками на нижнем этаже. В его карьере уже есть 4 победы сабмишнами.
При этом у «Бульдога» 75% тейкдаунов заканчиваются успехом. Приемы — не совсем его профиль, а вот в гранд-энд-паунде данный боец чувствует себя прекрасно.
Прогноз и ставка
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение Бруно Силве, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.52. На победу Нэма дают коэффициент 2.52.
Тайсон был очень неплох в более молодые годы. Но все-таки в 39 лет выступать в дивизионе, где преобладают самые высокие скорости очень тяжело.
В плане навыков Нэм, возможно, не уступает своему сопернику. Но вот физические кондиции у оппонента однозначно лучше. С большей долей вероятности, «Бульдог» просто перебьет более возрастного Тайсона. Ставка: победа Бруно Силвы за 1.52.