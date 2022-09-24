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    Сумеет ли Йоэль Ромеро нокаутировать Мелвина Манхофа?

    Ромеро — Манхоф. Прогноз (к. 1.75) и ставки на бой, Bellator 285, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ромеро — Манхоф
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    Йоэль Ромеро
    24 сентября состоится бой в рамках турнира Bellator 285 между Йоэлем Ромеро и Мелвином Манхофом. Ориентировочно начало боя в 02:00 мск. Ромеро — Манхоф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Йоэль Ромеро

    Йоэль Ромеро сумел построить отличную карьеру в UFC и своими выступлениями он проложил себе путь к чемпионскому бою в среднем весе.

    После поражения от Адесаньи кубинец решил себя попробовать в Bellator. Причем далее Ромеро поднялся в полутяжелый вес и в дебютной встрече во втором по силе промоушене мира проиграл решением Филу Дэвису.

    Однако в своем предыдущем поединке Йоэль закрыл то поражение, нокаутировав на последней секунде встречи Алекса Полиззи.

    Ударная мощь Ромеро никуда не делась. Правда вот адаптация к полутяжелому дивизиону ему просто необходима. Пока что в весе до 91 кг Йоэль чувствует себя не очень комфортно.

    Мелвин Манхоф

    Голландский боец также, как и его соперник, является настоящим ветераном ММА. Ромеро сейчас 45 лет, а Мелвину так и вовсе уже 46.

    Тем не менее, Манхоф на данный момент располагается на девятом месте в рейтинге полутяжеловесов Bellator. К данной встрече Мелвин подходит после досрочного поражения во втором раунде от Кори Андерсона.

    Стоит отметить, что для полутяжелой весовой категории Мелвин очень низкого роста — всего лишь 173 см. И против такого бойца, как Ромеро, ему будет очень непросто рвать дистанцию.

    При этом голландец часто проигрывает досрочно. Из 15-ти поражений он 6 раз уступил нокаутом и 7 сабмишном.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Йоэль Ромеро в данном бою является явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.13. На успех Мелвина Манхофа можно поставить за 5.95.

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    Вероятнее всего, Ромеро будет давить на своего соперника с первых секунд встречи. Кубинец имеет преимущество и в росте, и в размахе рук. Он вполне способен наносить амплитудные удары даже с дальней дистанции.

    Если учесть, что Манхоф часто проигрывает досрочно, то бой может не продлиться все 15 минут. Ставка: победа Йоэля Ромеро нокаутом за 1.75.

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    Ромеро — Манхоф: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Йоэль Ромеро нокаутировать Мелвина Манхофа?
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