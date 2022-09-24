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    Чем закончится бой между Дациком и Емельяненко?

    Дацик — Емельяненко. Прогноз (к. 1.75) и ставки на бой, Hardcore Boxing, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дацик — Емельяненко
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    Вячеслав Дацик
    24 мая сентября боксерский поединок рамках турнира Hardcore Boxing между Дмитрием Кудряшовым и Сосланом Асбаровым. Ориентировочно начало боя в 22:30 мск. Дацик — Емельяненко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вячеслав Дацик

    Много лет назад Вячеслав Дацик выступал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Но в последнее время «рыжий Тарзан» зарекомендовал себя в качестве бойца поп-ММА.

    Вячеслав во многих поединках действовал первым номером ввиду того, что был тяжелее своих соперников. Однако в недавнем противостоянии против бойца примерно такого же веса Дацик проявил себя не самым лучшим образом.

    Его поединок по правилам бокса против Ислама Керимова закончился поражением техническим нокаутом во втором раунде.

    Причем уже после первого отрезка Вячеслав сильно устал и в итоге позволил своему сопернику нанести слишком ударов. Выносливость — это явно не про Дацика и с кардио у «рыжего Тарзана» есть определенные проблемы.

    Александр Емельяненко

    Александр в своем последнем бою сумел победить возрастного Джефа Монсона. Впрочем, свой пик Емельяненко уже прошел и в предстоящем бою вряд ли от него стоит ожидать чего-то удивительного.

    Однако Александр в качестве профессионального бойца имеет гораздо больше опыта, чем его соперник. При этом у Емельяненко есть некоторое преимущество в скорости.

    Но Александр не только быстрее, чем Дацик, но и гораздо техничнее. Вячеслав очень часто работает в силовом стиле, нанося размашистые и амплитудные удары.

    Емельяненко предпочитает действовать серийно, и он всегда акцентирует свое внимание на точности попаданий.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в данном противостоянии нет, однако букмекеры отдают небольшое предпочтение Вячеславу Дацику. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Емельяненко можно поставить за 2.20.

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    Последний поединок Дацика показал, что у него большие проблемы с выносливостью. Все же у Емельяненко с кардио дела обстоят получше, а по силе удара соперники примерно сопоставими.

    Но Александр более разносторонний боец и у него на этот поединок точно есть несколько заготовок. Дацик же регулярно идет вперед в надежде смять своего соперника. Впрочем, на этот раз уровень оппозиции не позволит ему действовать в привычной манере. Ставка: победа Александра Емельяненко с коэффициентом 2.20.

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    Дацик — Емельяненко: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится бой между Дациком и Емельяненко?
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