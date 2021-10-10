Тайсон Фьюри
Британский боксер имеет рекорд из 31 боя. На его счету 30 побед и одна ничья. Он до сих пор остается непобедимым. В его активе пояс чемпиона мира по версии WBC. Ранее он имел титулы чемпиона IBF, WBA, WBO, IBO.
В последних поединка Фьюри одержал 4 победы. Решением судей он победил Франческо Пьянету и Отто Валлина. Техническим нокаутом боксер выиграл у Тома Шварца.
Последний бой Тайсона Фьюри был 22 февраля прошлого года, когда он в все-таки одолел Деонтея Уайлдера, выиграв техническим нокаутом.
Считается, что последний бой Фьюри был самым успешным в его карьере.
Деонтей Уайлдер
Американец Деонтей Уайлдер — чемпион США среди любителей (2007), бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе.
На счету бойца 44 поединка в профессиональном ринге. Из них 42 боя закончились победой, один завершился вничью и один Уайлдер проиграл.
Большая часть последних боев Уайлдера завершалась КО или ТКО. Он дважды нокаутировал Луиса Ортиса (2018, 2019), а также убрал с пути Доминика Бризила.
Единственным соперником, которого не удалось победить Уайлдеру, является Тайсон Фьюри.
Прогноз и ставка
Победа Тайсона Фьюри в этом поединке оценивается коэффициентом 1.36. На победу Деонтея Уайлдера можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничья оценивается букмекерами с котировкой 23.00.
«Цыганский король» очень приятно удивил в прошлом бою с Уайлдером, продемонстрировав отличную форму. Если представить, что он сможет добиться того же уровня подготовки и в этот раз, то вполне возможно, что боец сумеет одержать победу.
Считаем, что британец способен снова посадить американца на мягкое место. В прошлом бою
В обоих поединках бойцы