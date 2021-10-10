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    Останется ли Фьюри непобедимым?

    Фьюри — Уайлдер. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бокс 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фьюри — Уайлдер
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    Тайсон Фьюри
    В ночь с 9 на 10 октября состоится поединок за титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Начало в 06:00 мск. Фьюри — Уайлдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тайсон Фьюри

    Британский боксер имеет рекорд из 31 боя. На его счету 30 побед и одна ничья. Он до сих пор остается непобедимым. В его активе пояс чемпиона мира по версии WBC. Ранее он имел титулы чемпиона IBF, WBA, WBO, IBO.

    В последних поединка Фьюри одержал 4 победы. Решением судей он победил Франческо Пьянету и Отто Валлина. Техническим нокаутом боксер выиграл у Тома Шварца.

    Последний бой Тайсона Фьюри был 22 февраля прошлого года, когда он в все-таки одолел Деонтея Уайлдера, выиграв техническим нокаутом.

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    Считается, что последний бой Фьюри был самым успешным в его карьере.

    Деонтей Уайлдер

    Американец Деонтей Уайлдер — чемпион США среди любителей (2007), бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе.

    На счету бойца 44 поединка в профессиональном ринге. Из них 42 боя закончились победой, один завершился вничью и один Уайлдер проиграл.

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    • Большая часть последних боев Уайлдера завершалась КО или ТКО. Он дважды нокаутировал Луиса Ортиса (2018, 2019), а также убрал с пути Доминика Бризила.

    Единственным соперником, которого не удалось победить Уайлдеру, является Тайсон Фьюри.

    Прогноз и ставка

    Победа Тайсона Фьюри в этом поединке оценивается коэффициентом 1.36. На победу Деонтея Уайлдера можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничья оценивается букмекерами с котировкой 23.00.

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    «Цыганский король» очень приятно удивил в прошлом бою с Уайлдером, продемонстрировав отличную форму. Если представить, что он сможет добиться того же уровня подготовки и в этот раз, то вполне возможно, что боец сумеет одержать победу.

    Считаем, что британец способен снова посадить американца на мягкое место. В прошлом бою Уайлдер дважды отправлялся в нокдаун. Предлагаем поставить на досрочную победу Фьюри за 1.90.

    В обоих поединках бойцы доходили до 12 раундов. На тотал больше 10.5 ставки принимаются с котировкой 2.62.

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    Фьюри — Уайлдер: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на бокс. Останется ли Фьюри непобедимым?
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