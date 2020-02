«Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера

В первом бою американец выглядел более мощно. Он пропускал удары, но отвечал тем же Фьюри, который из-за этого даже дважды побывал на канвасе. В этот раз британцу удалось полностью перебоксировать своего соперника. С начала поединка он взял высокий темп, вследствие чего уже после третьего раунда на Уайлдера было тяжело смотреть. Как это было, рассказывает Иван Ковалев с «Чемпионата».

«Оба боксёра, как это часто бывает, обещали удивить соперника. И больше, пожалуй, это удалось сделать Уайлдеру: слишком слабо выглядел американец с самого стартового гонга. Деонтей и в прошлом поединке начинал не лучшим образом, но в этот раз он смотрелся совсем робко на фоне танцующего свои странные танцы Фьюри. Тайсон спокойно управлял дистанцией и копил попадания по голове Деонтея почти с самого начала первого раунда. Цыганский Король вообще не собирался идти в разведку — чтобы понять соперника ему хватило 12 отрезков по 3 минуты в прошлый раз. Уайлдер утверждал, что его оппоненту для победы нужно быть идеальным все 36 минут, а ему — всего две секунды. Но этих мгновений Деонтею было не вырвать: Фьюри настолько плотно и интенсивно держал высокий темп в своих атаках, что Уайлдер уже к третьему раунду выглядел окончательно потерянным.

С третьего отрезка дела американца стали совсем плохи. Было видно, что Уайлдер не знает, как ему быть с настолько ловким и одновременно неуклюжим и нестандартным соперником. А Фьюри продолжал наращивать обороты, что скоро принесло ему первые результаты. В третьем раунде Тайсон впервые отправил Уайлдера в нокдаун, и стало понятно, что Деонтею в этом бою может помочь только чудо. И чудо это мог устроить разве что сам Фьюри — у Бронзового Бомбардировщика после перенесённого нокдауна едва хватало сил, чтобы перемещаться по рингу и вяло уклоняться от новых атак Цыганского Короля.

THE GYPSY KING IS THE KING OF BOXING! 👑#WilderFury2 pic.twitter.com/3qDbApeXsH