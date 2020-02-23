«Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера

В ночь с 22 на 23 февраля Тайсон Фьюри вернул себе звание чемпиона мира. Боксер завоевал титул в супертяжелом весе по версии WBC, полностью перебив его бывшего обладателя Деонтея Уайлдера.

Уайлдер неприятно удивил

В первом бою американец выглядел более мощно. Он пропускал удары, но отвечал тем же Фьюри, который из-за этого даже дважды побывал на канвасе. В этот раз британцу удалось полностью перебоксировать своего соперника. С начала поединка он взял высокий темп, вследствие чего уже после третьего раунда на Уайлдера было тяжело смотреть. Как это было, рассказывает Иван Ковалев с «Чемпионата».

«Оба боксёра, как это часто бывает, обещали удивить соперника. И больше, пожалуй, это удалось сделать Уайлдеру: слишком слабо выглядел американец с самого стартового гонга. Деонтей и в прошлом поединке начинал не лучшим образом, но в этот раз он смотрелся совсем робко на фоне танцующего свои странные танцы Фьюри. Тайсон спокойно управлял дистанцией и копил попадания по голове Деонтея почти с самого начала первого раунда. Цыганский Король вообще не собирался идти в разведку — чтобы понять соперника ему хватило 12 отрезков по 3 минуты в прошлый раз. Уайлдер утверждал, что его оппоненту для победы нужно быть идеальным все 36 минут, а ему — всего две секунды. Но этих мгновений Деонтею было не вырвать: Фьюри настолько плотно и интенсивно держал высокий темп в своих атаках, что Уайлдер уже к третьему раунду выглядел окончательно потерянным.

С третьего отрезка дела американца стали совсем плохи. Было видно, что Уайлдер не знает, как ему быть с настолько ловким и одновременно неуклюжим и нестандартным соперником. А Фьюри продолжал наращивать обороты, что скоро принесло ему первые результаты. В третьем раунде Тайсон впервые отправил Уайлдера в нокдаун, и стало понятно, что Деонтею в этом бою может помочь только чудо. И чудо это мог устроить разве что сам Фьюри — у Бронзового Бомбардировщика после перенесённого нокдауна едва хватало сил, чтобы перемещаться по рингу и вяло уклоняться от новых атак Цыганского Короля.

THE GYPSY KING IS THE KING OF BOXING! 👑#WilderFury2 pic.twitter.com/3qDbApeXsH — ESPN (@espn) February 23, 2020

В таком одностороннем порядке бой едва успел перевалить за экватор, после чего наступила развязка. В седьмом раунде Фьюри в очередной раз зажал Уайлдера в углу и начал засыпать ударами. Атака англичанина ещё не успела раскрыться полностью — лишь два удара пришлись вскользь по могучей фигуре Деонтея — как рефери в ринге Кенни Бэйлис вмешался и остановил бой, присудив победу претенденту. Уайлдер какое-то время негодовал, но затем понял, что это его угол выбросил белое полотенце в знак сдачи. Секунданты больше не могли наблюдать за тем, как их боксёра избивают в одну калитку».

Переломный третий раунд

Третий раунд для Уайлдера стал одним из самых тяжелых за его карьеру. Он впервые оказался в нокдауне. Скорее всего это сильно повлияло на него психологически и боксер потерял веру в свои силы. Вот как об этом пишет представитель Sports.Ru Алексей Сафонов.

«Ключевой момент боя — третий раунд. Именно в этой трехминутке Фьюри отправил Деонтея в нокдаун (первый в профессиональной карьере), после которого чемпион WBC совсем сдулся. Он еле дожил до гонга, но дальше с каждой секундой был все хуже и хуже.

Фьюри избивал Уайлдера еще 4 раунда, а в 7-м Деонтей пассивно отступал и совсем не бил».

О реванше после реванша

Согласно контракту, заключенному перед поединком, у Уайлдера есть месяц на то, чтобы официально потребовать реванша у Фьюри. Однако хватит ли у него на это смелости. Касательно этого решил написать обозревать «Спорт Экспресс» Андрей Баздрев.

«Третий бой? Не раньше, чем через пару лет, когда Фьюри чуть постареет, а Уайлдера научат нескольким трюкам. По большому счету, здоровенный парень с весьма специфическим талантом, которого научили бить, но толком не объяснили, зачем ему нужен бокс — уже зашел слишком далеко. Куда не заходили многие куда более одаренные боксеры. Смена тренера, перезагрузка карьеры, побыть вне поля зрения чемпионов какое-то время, возможно даже вернуться к идее боя с Поветкиным, пока Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа будут с промоутерами бодаться в бесконечных переговорах. Впрочем, в сегодняшнем, разбитом состоянии, Уайлдер станет легкой добычей для Поветкина, Диллиана Уайта, даже Дерека Чисоры. У него забрали ментальность, ауру чемпиона, его уверенность в себе. Он не будет прежним еще год или два — совершенно точно. Возможно, что не будет и вообще никогда».

Реакция специалистов на результат поединка

Мир бокса очень ждал этот бой, поэтому и реакция по результату началась незамедлительно.

К примеру, с такими словами выступил тренер Тедди Атлас: «Это полнейшее разоблачение. Я ставил на Уайлдера, предполагал, что его правая рука замолит его грехи. Я с самого начала карьеры говорил, что он не умеет драться. Попросту не умеет боксировать. Его не учили этому, но панчерами рождаются, а не становятся. Он родился с превосходной правой рукой — это факт.

Но сегодня этого оказалось недостаточно. Сегодня его разоблачили, он просто не знал, что делать в подобной ситуации. Уважение Фьюри. Вместо того чтобы быть "феррари", он стал джипом. Хорошо преодолевающим преграды, поднимающимся на холмы и сминающим всё на своём пути», — приводит слова американца BoxingNews24.

В интервью ESPN Эвандер Холифилд высказался касательно вероятного поединка Фьюри — Джошуа. «Бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса. Джошуа является двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, он способен справляться с неудачами. Он, вероятно, является самым талантливым боксёром. Во всяком случае он имеет право претендовать на это.



Фрагмент поединка The Sun

Сейчас Джошуа дошёл до точки, в которой он должен спросить у себя, что ему делать дальше, после того как он проиграл и взял реванш после этого. Победитель боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет истинным чемпионом супертяжёлого веса — абсолютным чемпионом», — сказал Холифилд.

Так высказался авторитетный спортивный обозреватель Ариэль Хельвани: «Если вы спросите меня, то это самый ожидаемый поединок в супертяжелом весе со времен реванша Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в июне 2002-го. И несмотря на большую известность Тайсона и Льюса, реванш Фьюри и Уайлдера можно назвать даже более ожидаемым. И вот, почему: они оба непобежденные, это реванш после боя, который завершился в ничью, на кону пояс чемпиона WBC. Это два великих шоумена, появление на публике которых доставляет удовольствие. Не могу дождаться. Надеюсь, такие поединки положат конец словам о том, что бокс мертв. Все наоборот. Бокс не был таким интересным уже более 10 лет».

Энтони Джошуа еще перед боем сделал предсказание, которое оказалось реальностью. «Я думаю, что Фьюри победит. Он был так близко к победе в первом бою, что на этот раз он не должен упустить свой шанс в реванше. Люди говорят, что он победил и в первом поединке. Кто знает? Я надеюсь, что сейчас он будет в лучшей форме, чем в то время», — написал британец в Instagram

Фьюри действительно заслужил звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Теперь интересен его следующий шаг. 0