Майк Тайсон — Рой Джонс. Прогноз (к. 1.65) и ставки на бой 29 ноября 2020 года

29 ноября в 05:00 по мск состоится внерейтинговый боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом младшим. Прогноз на Майк Тайсон — Рой Джонс.

Тайсон

Майка Тайсона не нужно долго представлять. Его имя у каждого любителя бокса на устах, как Марадона у футболистов. На сегодняшний день Майку 54 года. Он сбросил вес, набрал хорошую физическую форму, только вот дрался Тайсон 15 лет назад.

Майк Тайсон globallookpress.com

«Железный Майк» в свое время становился чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF, а также абсолютным чемпионом. Его внесли в Международный зал боксерской славы. Также напомним, что Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.

Боксер является ярко выраженным нокаутером. Майк Тайсон набрал 9 самых быстрых нокаутов в истории бокса, уложив соперников менее, чем за минуту.

Майк Тайсон

В его карьере было 58 поединков — 50 побед, из которых 44 нокаутом, 6 поражений и 2 не состоявшихся.

Рой Джонс

Рой Джонс globallookpress.com

Не менее известный боксер, который в свое время показывал чудеса защитной техники. Рой Джонс — бывший чемпион в тяжелой, полутяжелой, средней, и второй средней весовой категории. Напомним, что в полутяжелом весе боец становился абсолютным чемпионом, собрав все пояса.

Рой Джонс

Журнал The Ring давал Джонсу младшему звание лучшего боксера десятилетия. Трижды «Капитан Хук» становился лучшим боксером рейтинга pound for pound.

Рой Джонс младше Тайсона, ему 51 год. Последний свой бой он провел в 2018 году против Скотта Сигмона. Поединок закончился победой.

На счету Джонса 75 поединков, 66 побед и 9 поражений. После победы в 2003 году над Руисом боксер стал немного сдавать позиции, а до этого за 15 лет карьеры потерпел всего одно поражение.

Прогноз и ставка

На победу Тайсона букмекеры предлагают 1.65. Шансы Роя Джонса они оценивают цифрой 2.15.

В правила внесли возможность нокаута в поединке. Судя по видео, Тайсон набрал отличную форму и частично вернул себе ту мощь, которая у него была. Мы полагаем, что он сможет использовать свой стиль «пик-а-бу» для обхода защиты Роя Джонса. Мы ставим на победу Тайсона.

В карьере Тайсона бои редко заканчивались решением. Он любит врываться в ближнюю дистанцию и наносить сокрушительные удары. Не уверенны, что Рой Джонс сможет уходить от этого на протяжении всего поединка. Предлагаем поставить на тотал раундов меньше 6.5 за 1.80. 0