В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф, расположившись на 3-м месте Восточной конференции. «Никсы» одержали 52 победы и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: «Никсы» нанесли поражение «Бостону» (112:106). В поединке на Мэдисон Сквер Гарден результативной игрой отметился Джош Харт, который набрал 26 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Баскетболисты Майка Брауна одержали победу в четвёртом матче подряд, переиграв не только «Бостон», но и «Атланту» (108:105), «Чикаго» (136:96), «Мемфис» (130:119).
«Торонто»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Торонто» занимает 5-е место, при 45 победах и 35 поражениях. Однако, канадцы еще не обеспечили себе участие в плей-офф. Всего одна ошибка и их могут обойти «Атланта» и «Орландо», которые также претендуют на прямую путёвку в первый раунд.
Последние матчи: «Торонто» на домашней арене нанес два поражения «Майами» (121:95, 128:114). В первой очной игре результативностью отметился Скотт Барнс, набравший 25 очков. Во второй — Брэндон Ингрэм отправил в кольцо соперника 38 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Мемфисом» (128:96) и проиграл «Бостону» (101:115), «Сакраменто» (115:123).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал три победы над «Торонто» (111:95, 119:92, 117:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Торонто» — 3.10.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Нью-Йорк» перед предстоящей встречей выглядит фаворитом пары. «Никсы» успешно играют против «Торонто», это показали предыдущие три встречи между командами. Во всех поединках победителем в паре оказались баскетболисты Майка Брауна. Остановим наш выбор на победе «Нью-Йорка».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.