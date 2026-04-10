прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занимает 5-е место, одержав 51 победу и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Лейкерс» нанес поражение «Голден Стэйт» (119:103). Ключевую роль в поединке сыграл Леброн Джеймс, оформив дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.

Не сыграют: Выбыл из строя ключевой игрок «Лейкерс» Лука Дончич, получивший травму подколенного сухожилия. В лазарете команды также находятся Джексон Хейс, Остин Ривз и Маркус Смарт.

Состояние команды: «Лейкерс» будет тяжело без своего лидера Дончича, разыгрывающий команды получил повреждение задней поверхности бедра. Обычно после таких травм баскетболисты восстанавливаются от 4 до 6 недель. Сам игрок нацелен вернуться в строй к первому раунду плей-офф.

«Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей. Ранее озёрники дважды проиграли «Оклахоме» (87:123, 96:139) и уступили в одной игре «Далласу» (128:134).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» сыграет в плей-ин турнира, за два тура до окончания регулярного чемпионата «солнечные» занимают 7-е место в Западной конференции при 44 победах и 36 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «солнечные» нанесли поражение «Далласу» (112:107). В составе победителей результативной игрой отметился Девин Букер, защитник набрал 37 очков.

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Хейвуд Хайсмит (травма колена) и Марк Уильямс (травма ноги).

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» одержал победу над «Чикаго» (120:110), но уступил в играх против «Орландо» (111:115), «Шарлотт» (107:127), «Хьюстона» (105:119).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Финикс» трижды обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110, 132:108, 125:108)

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу над «Финиксом» (116:114)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Финикса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.12.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас находится не в самой лучшей игровой форме, у «озёрников» много ключевых игроков — в лазарете. У «Финикса» есть возможность улучшить положение в таблице. Остановим наш выбор на победе гостей.

Ставка: Фора «Финикса» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.