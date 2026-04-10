В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занимает 5-е место, одержав 51 победу и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Лейкерс» нанес поражение «Голден Стэйт» (119:103). Ключевую роль в поединке сыграл Леброн Джеймс, оформив дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.
Не сыграют: Выбыл из строя ключевой игрок «Лейкерс» Лука Дончич, получивший травму подколенного сухожилия. В лазарете команды также находятся Джексон Хейс, Остин Ривз и Маркус Смарт.
Состояние команды: «Лейкерс» будет тяжело без своего лидера Дончича, разыгрывающий команды получил повреждение задней поверхности бедра. Обычно после таких травм баскетболисты восстанавливаются от 4 до 6 недель. Сам игрок нацелен вернуться в строй к первому раунду плей-офф.
«Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей. Ранее озёрники дважды проиграли «Оклахоме» (87:123, 96:139) и уступили в одной игре «Далласу» (128:134).
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» сыграет в плей-ин турнира, за два тура до окончания регулярного чемпионата «солнечные» занимают 7-е место в Западной конференции при 44 победах и 36 поражениях.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «солнечные» нанесли поражение «Далласу» (112:107). В составе победителей результативной игрой отметился Девин Букер, защитник набрал 37 очков.
Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Хейвуд Хайсмит (травма колена) и Марк Уильямс (травма ноги).
Состояние команды: В последних матчах «Финикс» одержал победу над «Чикаго» (120:110), но уступил в играх против «Орландо» (111:115), «Шарлотт» (107:127), «Хьюстона» (105:119).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Финикс» трижды обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110, 132:108, 125:108)
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу над «Финиксом» (116:114)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Финикса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.12.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас находится не в самой лучшей игровой форме, у «озёрников» много ключевых игроков — в лазарете. У «Финикса» есть возможность улучшить положение в таблице. Остановим наш выбор на победе гостей.
Ставка: Фора «Финикса» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.