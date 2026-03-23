В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции при 39 победах и 32 поражениях.
Последние матчи: «76-е» на выезде переиграли «Юту» (126:116). Ключевую роль в победе «Филадельфии» сыграл Квентин Граймс, который отправил в кольцо соперника 25 очков.
Не сыграют: «Филадельфия» лишилась травмированных Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси, Келли Дж. Убре. Из-за дисквалификации не сыграет Пол Джордж.
Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Филадельфия» переиграла «Сакраменто» (139:118), «Портленд» (109:103), «Бруклин» (104:97).
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции, «громобойцы» одержали 56 побед и потерпели 15 поражений.
Последние матчи: «Громобойцы» на выезде переиграли «Вашингтон» (132:111). Вклад в победу команды внес Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 40 очков.
Не сыграют: В составе «Оклахомы» травмированы Томас Сорбер, Джален Уильямс и Лугенц Дорт.
Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в 11-м матче подряд, переиграв также «Бруклин» (121:92), «Орландо» (113:108), «Миннесоту» (116:103), «Бостон» (104:102), «Денвер» (129:126), «Голден Стэйт» (104:97), «Нью-Йорк» (103:100), «Чикаго» (116:108), «Даллас» (100:87), «Денвер» (127:121).
Статистика для ставок
- «Оклахома» в этом сезоне переиграла «Филадельфию» (129:104)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Филадельфии» — 7.40.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В первом круге регулярного чемпионата «Оклахома» переиграла «Филадельфию» с разницей в 25 очков. Громобойцы набрали ход и громят соперников одного за другим. Остановим свой выбор на победе лидера Западной конференции.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: «Оклахома» и «Филадельфия» набрали на двоих 233 очка в первой очной игре.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 2.30.