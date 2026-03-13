Сможет ли «Финикс» увезти победу из Канады?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 7-е место в Восточной конференции, в 65 матчах канадцы одержали 36 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» потерпел поражение со счетом 111:122.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах смог одержать победу лишь в матче против «Далласа» (122:99), поражением завершились поединки против «Нью-Йорка» (95:111), «Миннесоты» (107:115) и «Хьюстона» (99:113).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Солнечные» одержали крупную победу в матче против «Индианы» (123:108). В составе «Санз» результативной игрой отметился Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 43 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Встречу против «Торонто» пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Грэйсон Аллен (травма колена).

Состояние команды: «Финикс» демонстрирует победную серию, в которую вошли игры против «Милуоки» (129:114), «Шарлотт» (111:99), «Нью-Орлеана» (118:116).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Торонто» и «Финикс» не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Финикса» — 2.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Финикс» выдает неплохую игру в последнее время, один из претендентов на плей-офф на Западе одержал 4 победы в 4 матчах. Не исключаем нового успеха «солнечных».

Ставка: Фора «Финикса» (+1.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.87.