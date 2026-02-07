прогноз на матч НБА, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 23:30 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции, одержав 40 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: В центральном матче минувшего игрового дня «громовержцы» потерпели поражение второй команде Запада — «Сан-Антонио» (106:116).

Не сыграют: Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер получил растяжение брюшных мышц и не сыграет в поединке против «Хьюстона». В лазарете команды также находятся Карузо, Лугенц Дорт, Никола Топич и Томас Сорбер, Айзея Хартенштайн, Чет Хольмгрен, Аяй Митчелл, Джален Уильямс.

Состояние команды: Отметим, что после поединка против техасцев прервалась победная серия «Тандер», которая состояла из двух матчей, ранее «Оклахома» выиграла у «Орландо» (128:92), «Денвера» (121:111).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 4 месте Западной конференции, одержав 31 победу и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Хьюстона» проиграли на своей арене «Шарлотт» (99:109).

Не сыграют: Фред Ванвлит пропустит предстоящую игру из-за травмы колена. С травмой запястья из строя команды выбыл Джейшон Тейт.

Состояние команды: «Хьюстон» после того как из строя команды выбыли травмированные игроки потерпел поражения в двух матчах подряд, уступив также «Бостону» (93:114). До матчей с «шершнями» и «кельтами» баскетболисты из Хьюстона одержали победы над «Индианой» (118:114), «Далласом» (111:107) и «Атлантой» (104:86).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Оклахома» одержала победу над «Хьюстоном» (111:91)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Хьюстона» — 2.25.

ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» лишилась ключевого игрок Шэй Гилджес-Александера, отсутствием важного баскетболиста на игровой площадке вполне может воспользоваться «Хьюстон».

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 1.90.