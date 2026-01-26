прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Кливленд»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Огайо улучшили положение в Восточной конференции, поднявшись с 7-го на 5-е место. «Кливленд» в 47 матчах одержал 27 побед и потерпел 20 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» на выезде переиграл «Орландо» (119:105). Ключевую роль в поединке сыграл Донован Митчелл, защитник «кавалеристов» отправил в кольцо соперника 36 очков.

Не сыграют: С травмой ноги в лазарете «кавалеристов» находятся Макс Струс и Дариус Гарленд. Из-за травмы руки игру пропустит Сэм Мэррилл.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Кливленд» одержал победу в трех матчах подряд, переиграв также «Сакраменто» (123:118) и «Шарлотт» (94:87).

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 7 место, в 44 матчах регулярного чемпионата «маги» одержали 23 победы и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: «Орландо» в последней игре регулярного чемпионата уступил «Кливленду» (105:119).

Не сыграют: Форвард «магов» Франц Вагнер получил травму лодыжки в матче против «Мемфиса». После встречи с гризли игрок «Орландо» пропустил встречи с «Шарлотт» и «Кливлендом».

Состояние команды: «Мэджик» потерпел поражение в третьем матче подряд, уступив также «Шарлотт» (97:124) и «Мемфису» (109:126).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 5 место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Кливленд» переиграл «Орландо» (119:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Орландо» — 2.75.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне уже обыгрывал «Орландо», переиграв соперника с разницей в 14 очков. «Маги» не могут рассчитывать на своего лидера Франца Вагнера, а это значит, что у «кавалеристов» есть хорошая возможность обыграть соперника во второй раз в сезоне.

2.07 Фора «Кливленда» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Кливленд» — «Орландо» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Кливленда» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первой встрече сезона соперники забросили друг другу 224 очка, можно сыграть на результативности поединка.

1.93 ТМ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Кливленд» — «Орландо» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 1.93.