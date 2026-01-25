прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 25 января. Начало встречи — в 23:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» лидирует в Восточной конференции, в 43 матчах команда одержала 32 победы и потерпела 11 поражений.

Последние матчи: «Детройт» на домашней арене уступил «Хьюстону» (104:111).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Детройта», в которую вошли игры против «Нью-Орлеана» (112:104), «Бостона» (104:103), «Индианы» (121:78) и «Финикса» (108:105).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» занимает в Западной конференции 14 место, в 46 играх коллектив из Калифорнии одержал 12 побед и потерпел 34 поражения.

Последние матчи: Калифорнийский клуб в гостевом поединке против «Кливленда» потерпел поражение со счётом 118:123.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Проигрышная серия «Сакраменто» состоит из четырёх матчей, «короли» также уступили в играх против «Торонто» (109:122), «Майами» (117:130) и «Портленда» (110:117).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Сакраменто» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» переиграл «Сакраменто» (136:127)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Сакраменто» — 6.30.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сакраменто» находится в игровом упадке, калифорнийцы проиграли в четвертой игре подряд, к тому же «короли» — в числе аутсайдеров ассоциации, чего не скажешь о лидере Восточной конференции — «Детройте». Ожидаем, от хозяев уверенной победы над «Кингз», победный опыт над калифорнийцами у команды уже есть.

Ставка: Фора «Детройта» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 263 очка забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Сакраменто» в первой очной встрече регулярного чемпионата.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.30.