В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 11 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Индиана»
Турнирная таблица: Баскетболисты из Индианаполиса замыкают турнирную таблицу в Восточной конференции, «иноходцы» одержали 7 побед и потерпели 31 поражение.
Последние матчи: «Индиана» одержала долгожданную победу в регулярном чемпионате, выиграв на выезде у «Шарлотт» (114:112). Вклад в победу команды внёс Паскаль Сиакам, оформив дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.
Не сыграют: В лазарете «Пэйсерс» находятся лидер команды Тайриз Хэлибертон, у которого врачи диагностировали травму ахилла. Выбыли из строя также Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).
Состояние команды: Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл смог прервать серию из 13 поражений подряд на пути к долгожданной победе. К тому же Карлайл одержал 1000-ю победу в регулярных сезонах в качестве тренера.
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции, команда из Флориды одержала 20 побед и потерпела 17 поражений.
Последние матчи: «Майами» потерпел два поражения в поединках против «Миннесоты» (94:122, 115:125).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти последних встречах «Майами» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (125:106), «Детройтом» (118:112) и «Денвером» (147:123).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Майами» одержал победу над «Индианой» (142:116)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Майами» — 3.40.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Да, «Индиане» удалось прервать проигрышную серию из 13 матчей, но «Майами» не тот соперник, который даст слабину в поединке против аутсайдера Востока. «Хитовцы» в этом сезоне уже обыгрывали «иноходцев» и сделают это снова.
Ставка: Фора «Майами» (-10.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: 258 очков забросили друг другу «Индиана» и «Майами» в первой личной встрече, так что ожидаем, что соперники сыграют по верхам.
Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 2.33.