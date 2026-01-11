прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 11 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Индиана»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Индианаполиса замыкают турнирную таблицу в Восточной конференции, «иноходцы» одержали 7 побед и потерпели 31 поражение.

Последние матчи: «Индиана» одержала долгожданную победу в регулярном чемпионате, выиграв на выезде у «Шарлотт» (114:112). Вклад в победу команды внёс Паскаль Сиакам, оформив дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Пэйсерс» находятся лидер команды Тайриз Хэлибертон, у которого врачи диагностировали травму ахилла. Выбыли из строя также Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).

Состояние команды: Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл смог прервать серию из 13 поражений подряд на пути к долгожданной победе. К тому же Карлайл одержал 1000-ю победу в регулярных сезонах в качестве тренера.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции, команда из Флориды одержала 20 побед и потерпела 17 поражений.

Последние матчи: «Майами» потерпел два поражения в поединках против «Миннесоты» (94:122, 115:125).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти последних встречах «Майами» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (125:106), «Детройтом» (118:112) и «Денвером» (147:123).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Майами» одержал победу над «Индианой» (142:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Майами» — 3.40.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Да, «Индиане» удалось прервать проигрышную серию из 13 матчей, но «Майами» не тот соперник, который даст слабину в поединке против аутсайдера Востока. «Хитовцы» в этом сезоне уже обыгрывали «иноходцев» и сделают это снова.

2.23 Фора «Майами» (-10.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Индиана» — «Майами» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Майами» (-10.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: 258 очков забросили друг другу «Индиана» и «Майами» в первой личной встрече, так что ожидаем, что соперники сыграют по верхам.

2.33 ТБ 241.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Индиана» — «Майами» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 2.33.