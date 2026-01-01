прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 2 января. Начало встречи — в 06:30 по мск.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в Западной конференции занимает 13 место при 11 победах и 21 поражении.

Последние матчи: «Парусники» одержали домашнюю победу в матче против «Сакраменто» (131:90). Ключевую роль в матче сыграл Кавай Леонард, форвард «Лос-Анджелес Клипперс» отправил в кольцо соперника 33 очка, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Ивица Зубац.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Клипперс» состоит из пяти матчей, команда также выиграла у «Детройта» (112:99), «Портленда» (119:103), «Хьюстона» (128:108) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:88).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 11 место, одержав 12 побед и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: Музыканты из Солт-Лейк-Сити на своей арене потерпели фиаско в матче против «Бостона» (119:129).

Не сыграют: В лазарете джазменов находятся Джорджес Нианг (травма ноги) и Бэйли Остин (травма бедра).

Состояние команды: В матче против «Бостона» прервалась победная серия «Юты», которая состояла из двух матчей, ранее джазмены выиграли у «Детройта» (131:129) и «Сан-Антонио» (127:114).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 13 место в Западной конференции

«Юта» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Юта» нанесла поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (129:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Юты» — 6.25.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» выдает неплохую победную серию, к тому же «парусники» набрали неплохую игровую форму. Ожидаем, что баскетболисты из Лос-Анджелеса смогут взять реванш у «Юты».

1.90 Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юты» на двоих забросили 237 очков.

2.07 ТБ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.07.