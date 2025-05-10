Денвер — Оклахома. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 мая 2025 года

В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 10 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: «Денвер» упустил преимущество в серии, проиграв «Оклахоме» во второй игре противостояния (106:149).

Денвер — Оклахома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.9216.001.48Бонус$1500

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали три победы.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Последние матчи: «Оклахома» одержала крупную победу над «Денвером» во второй игре серии (149:106). Вклад в победу «громовержцев» внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, набрав 34 очка.

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Оклахоме» удалось восстановить счёт в серии противостояния с «Денвером».

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Денвер» vs «Оклахома» (счёт в серии — 1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Денвера» — 2.80.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» может поймать победную волну после крупной победы во второй игре противостояния. «Громовержцы» вполне способны выйти вперёд в серии.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.