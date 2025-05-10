ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Райан ГарсииСамый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть
    Все новости спорта

    «Оклахома» выйдет вперёд в серии?

    Денвер — Оклахома. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 мая 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 10 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 10 Мая 2025 года

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:00 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Денвер» упустил преимущество в серии, проиграв «Оклахоме» во второй игре противостояния (106:149).

    Денвер — Оклахома: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.9216.001.48Бонус$1500
    •

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали три победы.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: «Оклахома» одержала крупную победу над «Денвером» во второй игре серии (149:106). Вклад в победу «громовержцев» внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, набрав 34 очка.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Оклахоме» удалось восстановить счёт в серии противостояния с «Денвером».

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Денвер» vs «Оклахома» (счёт в серии — 1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Денвера» — 2.80.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» может поймать победную волну после крупной победы во второй игре противостояния. «Громовержцы» вполне способны выйти вперёд в серии.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Оклахома?

    Матч Денвер — Оклахома состоится 10 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-8.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-8.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Денвера» — 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бурручага — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Азиягол — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Френх — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мюллер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лайович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Денвер — Оклахома: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 10.05.202505:00. «Оклахома» выйдет вперёд в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры