Денвер — Оклахома. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 мая 2025 года

Денвер
Оклахома
«Денвер»
Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: «Денвер» упустил преимущество в серии, проиграв «Оклахоме» во второй игре противостояния (106:149).
Денвер — Оклахома: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.
Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали три победы.
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Последние матчи: «Оклахома» одержала крупную победу над «Денвером» во второй игре серии (149:106). Вклад в победу «громовержцев» внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, набрав 34 очка.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахоме» удалось восстановить счёт в серии противостояния с «Денвером».
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Денвер» занял 4 место в Западной конференции
- «Денвер» vs «Оклахома» (счёт в серии — 1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Денвера» — 2.80.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Оклахома» может поймать победную волну после крупной победы во второй игре противостояния. «Громовержцы» вполне способны выйти вперёд в серии.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.