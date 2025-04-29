Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 29 апреля 2024 года

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 29 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: Стефен Карри принёс победу «Голден Стэйт» в матче против «Хьюстона» (104:93). Лидер «золотых» забросил в кольцо соперника 36 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

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Не сыграют: С травмой спины в третьем матче противостояния не сыграет Джимми Батлер.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Калифорнийцы понесли серьёзную потерю — Батлер неудачно приземлился из-за фола со стороны Эмена Томпсона, несмотря на это «Голден Стэйт» ведёт в серии противостояния против «Хьюстона».

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в гостевой игре против «Голден Стэйт» (93:104).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл один изключевых игроков Джейшон Тейт.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хьюстон» потерпел четыре поражения, включая две встречи против «Голден Стэйт» в рамках первого раунда плей-офф.

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» со счётом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстон» — 2.35.

ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Голден Стэйт» на своей арене играет уверенно, калифорнийцы вполне могут нанести новое поражение «Хьюстону», чтобы сделать счет в серии 3:1 в свою пользу.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 202.5 с коэффициентом 1.87.