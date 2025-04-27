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    «Лейкерс» сможет снова сравнять счет в серии?

    Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
    В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Апреля 2025 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 22:30 Лос-Анджелес Лейкерс

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

    Последние матчи: «Миннесота» вновь вышла вперёд в серии против «Лос-Анджелес Лейкерс», выигра у соперника со счётом 116:104. В составе «лесных волков» результативными действиями отметился форвард Джейден Макдэниелс, забросив в кольцо соперника 30 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пятм матчах «Миннесота» одержала четыре победы, включая игры плей-офф и регулярного чемпионата.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Лейкерс» хоть и проиграл «Миннесоте» в третьем матче противостояния, но лучшим игроком команды стал Леброн Джеймс, оформив дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С травмой ноги своей команде не сможет помочь Макс Клебер.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал две победы.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занял 3 место

    • «Миннесота» в Западной конференции заняла 6 место

    • «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

    ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.80.

    Прогноз: В этой серии «Лос-Анджелес Лейкерс» уже отыгрывался, так что не исключаем нового успеха со стороны «зерников», у команды есть все шансы сравнять счет в серии противостояния с «Миннесотой».

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс?

    Матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс состоится 27 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Лос-Анджелес Лейкерс»» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

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    Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 27.04.202522:30. «Лейкерс» сможет снова сравнять счет в серии?
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