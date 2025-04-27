Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» вновь вышла вперёд в серии против «Лос-Анджелес Лейкерс», выигра у соперника со счётом 116:104. В составе «лесных волков» результативными действиями отметился форвард Джейден Макдэниелс, забросив в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пятм матчах «Миннесота» одержала четыре победы, включая игры плей-офф и регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Лейкерс» хоть и проиграл «Миннесоте» в третьем матче противостояния, но лучшим игроком команды стал Леброн Джеймс, оформив дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой ноги своей команде не сможет помочь Макс Клебер.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал две победы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занял 3 место

«Миннесота» в Западной конференции заняла 6 место

«Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.80.

Прогноз: В этой серии «Лос-Анджелес Лейкерс» уже отыгрывался, так что не исключаем нового успеха со стороны «зерников», у команды есть все шансы сравнять счет в серии противостояния с «Миннесотой».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.90.