Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

Миннесота
Лос-Анджелес Лейкерс
«Миннесота»
Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.
Последние матчи: «Миннесота» вновь вышла вперёд в серии против «Лос-Анджелес Лейкерс», выигра у соперника со счётом 116:104. В составе «лесных волков» результативными действиями отметился форвард Джейден Макдэниелс, забросив в кольцо соперника 30 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пятм матчах «Миннесота» одержала четыре победы, включая игры плей-офф и регулярного чемпионата.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Лейкерс» хоть и проиграл «Миннесоте» в третьем матче противостояния, но лучшим игроком команды стал Леброн Джеймс, оформив дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.
Не сыграют: С травмой ноги своей команде не сможет помочь Макс Клебер.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал две победы.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занял 3 место
- «Миннесота» в Западной конференции заняла 6 место
- «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.
ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.80.
- 1.84Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.86Орландо — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: В этой серии «Лос-Анджелес Лейкерс» уже отыгрывался, так что не исключаем нового успеха со стороны «зерников», у команды есть все шансы сравнять счет в серии противостояния с «Миннесотой».
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.90.