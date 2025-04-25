Лос-Анджелес Клипперс — Денвер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Интуит Дум» 25 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Клипперс» удалось перехватить преимущество домашней площадки у «Денвера», «парикмахерам» удалось сравнять счёт в серии. Во второй игре противостояния с «Денвером» баскетболисты из Лос-Анджелеса выиграли со счётом (105:102). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, забросив в кольцо соперника 39 очков.

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Клипперс» одержал четыре победы, включая игры регулярного чемпионата против «Голден Стэйт» (124:119), «Сакраменто» (101:100) и «Хьюстона» (134:117).

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: «Денвер» буквально вырвал победу у «Клипперс» в первом матче дуэли, переиграв соперника в овертайме (112:110). «Самородки» могли удвоить преимущество в домашней серии игр, однако проиграли «Клипперс» (102:105).

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Денвера», в которую вошли матч против «Хьюстона» (126:111), «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

Статистика для ставок

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» vs «Денвер» (счёт в серии — 1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Денвера» — 2.65.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» перехватил инициативу, во-первых, команда восстановила паритет в противостоянии с «Денвером», во-вторых серия противостояния перебралась в Лос-Анджелес.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Во втором матче противостояния соперники забросили друг другу 207 очков.

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.