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    «Клипперс» выёдет вперёд в серии?

    Лос-Анджелес Клипперс — Денвер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
    В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Интуит Дум» 25 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 25 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 05:00 Денвер

    Денвер

  • НБА
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    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Клипперс» удалось перехватить преимущество домашней площадки у «Денвера», «парикмахерам» удалось сравнять счёт в серии. Во второй игре противостояния с «Денвером» баскетболисты из Лос-Анджелеса выиграли со счётом (105:102). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, забросив в кольцо соперника 39 очков.

    Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Клипперс» одержал четыре победы, включая игры регулярного чемпионата против «Голден Стэйт» (124:119), «Сакраменто» (101:100) и «Хьюстона» (134:117).

    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: «Денвер» буквально вырвал победу у «Клипперс» в первом матче дуэли, переиграв соперника в овертайме (112:110). «Самородки» могли удвоить преимущество в домашней серии игр, однако проиграли «Клипперс» (102:105).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Денвера», в которую вошли матч против «Хьюстона» (126:111), «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

    Статистика для ставок

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» vs «Денвер» (счёт в серии — 1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Денвера» — 2.65.

    ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» перехватил инициативу, во-первых, команда восстановила паритет в противостоянии с «Денвером», во-вторых серия противостояния перебралась в Лос-Анджелес.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Во втором матче противостояния соперники забросили друг другу 207 очков.

    Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер состоится 25 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Денвера» — 2.65.

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    Лос-Анджелес Клипперс — Денвер: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 25.04.202505:00. «Клипперс» выёдет вперёд в серии?
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