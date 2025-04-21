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    «Кливленд» начнет серию с уверенной победы?

    Кливленд — Майами. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Майами»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 21 Апреля 2025 года

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 02:00 Майами

    Майами

  • Майами
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Конец регулярки «Кливленд» провел в откровенно расслабленном режиме, но позволить себе это он мог, поскольку первая строчка на Востоке от него никуда не могла деться.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Кливленд» проиграл целых три раза, и подобное редкость для клуба Аткинсона образца этого сезона.

    Кливленд — Майами: коэффициенты букмекеров

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  • 1.1521.006.30Бонус$1500
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    Травмироранные игроки: Точно не сыграет за «Кливленд» Мэррилл, который получил отдых от тренерского штаба.

    Общий тонус клуба: У хозяев паркета достаточно глубокий состав, чтобы без особых проблем держать «Хит» на приличной дистанции от себя по счету весь матч.

    «Майами»

    Турнирное положение: Мало, кто предполагал, что «Майами» удастся запрыгнуть в плей-офф с 10 места Востока, но клубу Споэлстры удалось это сделать.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Два матча в рамках плей-ин «Майами» провел на одном дыхании и по делу отправил на отдых «Чикаго» и «Атланту».

    Травмированные игроки: На старте серии «Майами» не смогут помочь Смит и Стивенс. Также может пропустить матч Лав из-за личных причин.

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    Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» у гостей не будет много шансов, чтобы ставить соперника в неразрешимые ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл два последних очных противостояния

    • «Майами» выиграл три последних матча на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Майами» — 6.70.

    Прогноз: «Индиана» легко разберется с полу резервным составом «Кливленда».

    Альтернативный прогноз: Оба клуба смогут продемонстрировать хорошую результативность, поэтому мы вправе рассчитывать на большой итоговый тотал матча.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.24.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кливленд — Майами?

    Матч Кливленд — Майами состоится 21 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кливленд — Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-12).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кливленд — Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-12)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кливленд — Майами?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кливленд — Майами?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Майами» — 6.70.

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