Кливленд
Майами
«Кливленд»
Турнирное положение: Конец регулярки «Кливленд» провел в откровенно расслабленном режиме, но позволить себе это он мог, поскольку первая строчка на Востоке от него никуда не могла деться.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Кливленд» проиграл целых три раза, и подобное редкость для клуба Аткинсона образца этого сезона.
Кливленд — Майами: коэффициенты букмекеров
Травмироранные игроки: Точно не сыграет за «Кливленд» Мэррилл, который получил отдых от тренерского штаба.
Общий тонус клуба: У хозяев паркета достаточно глубокий состав, чтобы без особых проблем держать «Хит» на приличной дистанции от себя по счету весь матч.
«Майами»
Турнирное положение: Мало, кто предполагал, что «Майами» удастся запрыгнуть в плей-офф с 10 места Востока, но клубу Споэлстры удалось это сделать.
Последние матчи: Два матча в рамках плей-ин «Майами» провел на одном дыхании и по делу отправил на отдых «Чикаго» и «Атланту».
Травмированные игроки: На старте серии «Майами» не смогут помочь Смит и Стивенс. Также может пропустить матч Лав из-за личных причин.
Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» у гостей не будет много шансов, чтобы ставить соперника в неразрешимые ситуации.
Статистика для ставок
- «Кливленд» выиграл два последних очных противостояния
- «Майами» выиграл три последних матча на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Майами» — 6.70.
Прогноз: «Индиана» легко разберется с полу резервным составом «Кливленда».
- 2.00Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Оба клуба смогут продемонстрировать хорошую результативность, поэтому мы вправе рассчитывать на большой итоговый тотал матча.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.24.