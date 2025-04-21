В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Конец регулярки «Кливленд» провел в откровенно расслабленном режиме, но позволить себе это он мог, поскольку первая строчка на Востоке от него никуда не могла деться.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Кливленд» проиграл целых три раза, и подобное редкость для клуба Аткинсона образца этого сезона.

Кливленд — Майами: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.1521.006.30Бонус$1500

Травмироранные игроки: Точно не сыграет за «Кливленд» Мэррилл, который получил отдых от тренерского штаба.

Общий тонус клуба: У хозяев паркета достаточно глубокий состав, чтобы без особых проблем держать «Хит» на приличной дистанции от себя по счету весь матч.

«Майами»

Турнирное положение: Мало, кто предполагал, что «Майами» удастся запрыгнуть в плей-офф с 10 места Востока, но клубу Споэлстры удалось это сделать.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Два матча в рамках плей-ин «Майами» провел на одном дыхании и по делу отправил на отдых «Чикаго» и «Атланту».

Травмированные игроки: На старте серии «Майами» не смогут помочь Смит и Стивенс. Также может пропустить матч Лав из-за личных причин.

Общий тонус клуба: В стартовой игре против «Кливленда» у гостей не будет много шансов, чтобы ставить соперника в неразрешимые ситуации.

Статистика для ставок

«Кливленд» выиграл два последних очных противостояния

«Майами» выиграл три последних матча на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Майами» — 6.70.

Прогноз: «Индиана» легко разберется с полу резервным составом «Кливленда».

Альтернативный прогноз: Оба клуба смогут продемонстрировать хорошую результативность, поэтому мы вправе рассчитывать на большой итоговый тотал матча.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.24.