В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 20 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: В матче последнего тура регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (115:100). В составе «громобойцев» результативностью отметился Арон Уиггинс, забросив в кольцо соперника 28 очков.

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Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Оклахома» выиграла в четвертом матче подряд, одолев также «Юту» (145:111), «Финикс» (125:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» пробирался в плей-офф через плей-ин, в решающей битве за место в 1/8 финала турнира «гризли» выиграли у «Далласа» (120:106). Вклад в победу команды из штата Теннесси внёс Джарен Джексон, который набрал 24 очка.

Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» выигралу «Далласа» (132:97) и проиграл «Голден Стэйт» (116:121), «Денверу» (109:117) и «Миннесоте» (125:141).

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

В регулярном чемпионате «Оклахома» обыграла «Мемфис» 4 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» не должна встретить сопротивления со стороны «Мемфиса», выиграв у «гризли» четыре матча. Ожидаем новой победы «громвержцев».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.