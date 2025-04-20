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    «Оклахома» начнёт серию против «Мемфиса» с победы?

    Оклахома — Мемфис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Мемфис»
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    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 20 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 20:00 Мемфис

    Мемфис

  • НБА. Плей-офф
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    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: В матче последнего тура регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (115:100). В составе «громобойцев» результативностью отметился Арон Уиггинс, забросив в кольцо соперника 28 очков.

    Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» выиграла в четвертом матче подряд, одолев также «Юту» (145:111), «Финикс» (125:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» пробирался в плей-офф через плей-ин, в решающей битве за место в 1/8 финала турнира «гризли» выиграли у «Далласа» (120:106). Вклад в победу команды из штата Теннесси внёс Джарен Джексон, который набрал 24 очка.

    Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» выигралу «Далласа» (132:97) и проиграл «Голден Стэйт» (116:121), «Денверу» (109:117) и «Миннесоте» (125:141).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

    • В регулярном чемпионате «Оклахома» обыграла «Мемфис» 4 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» не должна встретить сопротивления со стороны «Мемфиса», выиграв у «гризли» четыре матча. Ожидаем новой победы «громвержцев».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Мемфис?

    Матч Оклахома — Мемфис состоится 20 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Мемфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-13.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Мемфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-13.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Мемфис?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Мемфис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

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    Оклахома — Мемфис: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 20.04.202520:00. «Оклахома» начнёт серию против «Мемфиса» с победы?
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