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    Лидер Запада «Оклахома» победит аутсайдера «Юту»

    Юта — Оклахома. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Оклахома»
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    «Оклахома» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» — аутсайдер Западной конференции и занимает 15 место, одержав всего лишь 17 побед. Команда — рекордсмен по проигрышам, всего их 63.

    Последние матчи: «Юта» прервала проигрышную серию из 9 игр, и чудом обыграла «речников» из Портленда после овертайма (114:114, 133:126). Форвард Шэйдон Шарп отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: На арену за «джазменов» из-за различных травм не выйдут восемь игроков.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу и потерпела четыре поражения, уступив «Атланте» (134:147), «Индиане» (112:140), «Хьюстону» (105:143) и «Шарлотт» (106:110).

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» с большим отрывом вышла в плей-офф с первого места Западной конференции, одержав 66 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: «Громобойцы» добились победы в гостевой игре против «Финикса» (125:112). В составе победителей результативными действиями отметился защитник Джален Уильямс, набрав 33 очка, совершив 7 подборов и отдав 5 передач.

    Не сыграют: У «громобойцев» в лазарете сразу 9 игроков из-за различных травм.

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    Состояние команды: В последних пяти играх у «Оклахомы» два проигрыша «Хьюстону» (111:125) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126). За это фиаско «громовержцы» тут же отомстили «озёрникам», обыграв их со счётом (136:120), также есть победа над «Детройтом» (119:103).

    Статистика для ставок

    • «Джазмены» чудом прервали проигрышную серию из 9 игр

    • «Громовержцы» уверенно вышли в плей-офф с первой строчки Западной конференции

    • В этом сезоне «Оклахома» трижды уверенно обыграла «Юту» (130:107, 123:114, 133:106)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — явный фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Юты» — 4.85.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» без проблем преодолеет барьер в лице «джазменов».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-12.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 237 очков.

    Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Юта — Оклахома?

    Матч Юта — Оклахома состоится 12 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Юта — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-12.5).

    Какую сделать ставку на матч Юта — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-12.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Юта — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Юта — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — явный фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Юты» — 4.85.

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    Юта — Оклахома: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.04.202504:30. Лидер Запада «Оклахома» победит аутсайдера «Юту»
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