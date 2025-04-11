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    Милуоки — Нью-Орлеан. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Нью-Орлеан»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Нью-Орлеан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Апреля 2025 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 03:00 Нью-Орлеан

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции при 45 победах и 34 поражениях. Баскетболисты из штата Висконсин обеспечили себе место в плей-офф.

    Последние матчи: «Милуоки» одержал победу в домашней игре против «Миннесоты» (110:103). Ключевую роль в матче сыграл лидер команды Яннис Адетокунбо, оформив трипл-дабл из 23 очков, 13 подборов и 10 передач.

    Не сыграют: Не сыграют в матче Дэмиан Лиллард (травма икры), Джерико Симс (травма пальца) и Пэт Коннотон (травма лодыжки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из пяти матчей, обыграв «Нью-Орлеан» (111:107), «Майами» (121:115), «Филадельфию» (126:113) и «Финикс» (133:123).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: В Западной конференции луизианцы заняли итоговое 14 место, одержав 21 победу и потерпев 58 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» в гостях проиграл «Бруклину» (114:119).

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыли форварды Герберт Джонс и Трей Мерфи. С травмой лодыжки игру пропустит защитник Деджанте Маррей.

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    Состояние команды: «Нью-Орлеан» проиграл в четвёртом матче подряд.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» выиграл в пятом матче подряд

    • «Нью-Орлеан» проиграл в четвёртом матче подряд

    • В этом сезоне «Милуоки» выиграл у «Нью-Орлеана» (111:107)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Нью-Орлеан» — 7.50.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Для «Милуоки» не должно составить труда, чтобы обыграть «Нью-Орлеан».

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.87.

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    Милуоки — Нью-Орлеан: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 11.04.202503:00. «Баксы» подтвердят статус фаворита?
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