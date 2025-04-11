В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Нью-Орлеан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции при 45 победах и 34 поражениях. Баскетболисты из штата Висконсин обеспечили себе место в плей-офф.

Последние матчи: «Милуоки» одержал победу в домашней игре против «Миннесоты» (110:103). Ключевую роль в матче сыграл лидер команды Яннис Адетокунбо, оформив трипл-дабл из 23 очков, 13 подборов и 10 передач.

Не сыграют: Не сыграют в матче Дэмиан Лиллард (травма икры), Джерико Симс (травма пальца) и Пэт Коннотон (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из пяти матчей, обыграв «Нью-Орлеан» (111:107), «Майами» (121:115), «Филадельфию» (126:113) и «Финикс» (133:123).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: В Западной конференции луизианцы заняли итоговое 14 место, одержав 21 победу и потерпев 58 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» в гостях проиграл «Бруклину» (114:119).

Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыли форварды Герберт Джонс и Трей Мерфи. С травмой лодыжки игру пропустит защитник Деджанте Маррей.

Состояние команды: «Нью-Орлеан» проиграл в четвёртом матче подряд.

Статистика для ставок

«Милуоки» выиграл в пятом матче подряд

«Нью-Орлеан» проиграл в четвёртом матче подряд

В этом сезоне «Милуоки» выиграл у «Нью-Орлеана» (111:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Нью-Орлеан» — 7.50.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Для «Милуоки» не должно составить труда, чтобы обыграть «Нью-Орлеан».

Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.87.