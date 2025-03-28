В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Киа Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Положение дел у «Орландо» постепенно начинает налаживаться, однако до конца регулярки из зоны плей-ин клуб Мозли никуда не денется.

Последние матчи: В трех последних поединках «Орландо» не проиграл ни разу, оставив с носом даже самих «Лейкерс».

Травмированные игроки: Саггс и Мориц Вагнер вряд ли сыграют за «Орландо» до конца регулярного чемпионата. Также есть проблемы со здоровьем у Энтони.

Общий тонус клуба: У хозяев паркета есть отличные шансы обыграть совсем обескровленный «Даллас».

«Даллас»

Турнирное положение: Главная задача «Далласа» на финишную прямую регулярки — удержать десятую строчку в таблице западнной конференции, чтобы попасть в плей-ин.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В семи последних матчах «Даллас» одержал всего лишь две победы, которые пришлись на матчи против не самых сильных соперников.

Травмированные игроки: Менеджмент «Далласа» смог каким-то образом решить проблему с потенциальным техническими поражениями из-за нехватки игроков для заявки на матч, но шесть игроков клуба на долгосрочных больничных.

Общий тонус клуба: С набравшим ход «Орландо» будет предельно тяжело, поскольку клуб из Флориды сейчас выглядит, как претендент на второй раунд плей-офф, как минимум.

Статистика для ставок

Три последних очных противостояния остались за «Далласом»

«Орландо» не проигрывает три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.61, а на победу «Далласа» — 2.38.

Прогноз: «Орландо» имеет хорошие шансы продолжить победную серию.

Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет набрано много очков со стороны двух соперников.

Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.