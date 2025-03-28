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    «Орландо» продолжит победную серию?

    Орландо — Даллас. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Даллас»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Киа Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Орландо

  • НБА
    •  Орландо 02:00 Даллас

    Даллас

  • НБА
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: Положение дел у «Орландо» постепенно начинает налаживаться, однако до конца регулярки из зоны плей-ин клуб Мозли никуда не денется.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Орландо» не проиграл ни разу, оставив с носом даже самих «Лейкерс».

    Травмированные игроки: Саггс и Мориц Вагнер вряд ли сыграют за «Орландо» до конца регулярного чемпионата. Также есть проблемы со здоровьем у Энтони.

    Общий тонус клуба: У хозяев паркета есть отличные шансы обыграть совсем обескровленный «Даллас».

    «Даллас»

    Турнирное положение: Главная задача «Далласа» на финишную прямую регулярки — удержать десятую строчку в таблице западнной конференции, чтобы попасть в плей-ин.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В семи последних матчах «Даллас» одержал всего лишь две победы, которые пришлись на матчи против не самых сильных соперников.

    Травмированные игроки: Менеджмент «Далласа» смог каким-то образом решить проблему с потенциальным техническими поражениями из-за нехватки игроков для заявки на матч, но шесть игроков клуба на долгосрочных больничных.

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    Общий тонус клуба: С набравшим ход «Орландо» будет предельно тяжело, поскольку клуб из Флориды сейчас выглядит, как претендент на второй раунд плей-офф, как минимум.

    Статистика для ставок

    • Три последних очных противостояния остались за «Далласом»

    • «Орландо» не проигрывает три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.61, а на победу «Далласа» — 2.38.

    Прогноз: «Орландо» имеет хорошие шансы продолжить победную серию.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет набрано много очков со стороны двух соперников.

    Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.

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    Орландо — Даллас: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 28.03.202502:00. «Орландо» продолжит победную серию?
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