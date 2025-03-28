Орландо
Даллас
«Орландо»
Турнирное положение: Положение дел у «Орландо» постепенно начинает налаживаться, однако до конца регулярки из зоны плей-ин клуб Мозли никуда не денется.
Последние матчи: В трех последних поединках «Орландо» не проиграл ни разу, оставив с носом даже самих «Лейкерс».
Травмированные игроки: Саггс и Мориц Вагнер вряд ли сыграют за «Орландо» до конца регулярного чемпионата. Также есть проблемы со здоровьем у Энтони.
Общий тонус клуба: У хозяев паркета есть отличные шансы обыграть совсем обескровленный «Даллас».
«Даллас»
Турнирное положение: Главная задача «Далласа» на финишную прямую регулярки — удержать десятую строчку в таблице западнной конференции, чтобы попасть в плей-ин.
Последние матчи: В семи последних матчах «Даллас» одержал всего лишь две победы, которые пришлись на матчи против не самых сильных соперников.
Травмированные игроки: Менеджмент «Далласа» смог каким-то образом решить проблему с потенциальным техническими поражениями из-за нехватки игроков для заявки на матч, но шесть игроков клуба на долгосрочных больничных.
Общий тонус клуба: С набравшим ход «Орландо» будет предельно тяжело, поскольку клуб из Флориды сейчас выглядит, как претендент на второй раунд плей-офф, как минимум.
Статистика для ставок
- Три последних очных противостояния остались за «Далласом»
- «Орландо» не проигрывает три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.61, а на победу «Далласа» — 2.38.
Прогноз: «Орландо» имеет хорошие шансы продолжить победную серию.
- 2.05Майами — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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- 1.97Вашингтон — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет набрано много очков со стороны двух соперников.
Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.