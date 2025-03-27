«Филадельфия»
Турнирное положение: Сложности «Филадельфии» достигли своего апогея, но ниже 13 позиции Востока клуб из Пенсильвании не уйдет .
Последние матчи: Снова пять матчей кряду «Филадельфии» не модет победить , а на паркет просто выходят те, кто могут играть.
Травмированные игроки: Проблемы «Филадельфии» с травмированными просто невероятные. Вне игры находятся МакКейн, Лаури, Убре, Уокер, Гордон, Лаури, Драммонд, Джордж и Эмбиид.
Общий тонус клуба: В игре против «Портленда» хозяева паркета могут снова взяться за свое и проиграть не самой сильной команде западной конференции.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Ничего не поможет и «Вашингтону» подняться со дна восточной конференции.
Последние матчи: Киф и его «Вашингтон» также не занют побед на протяжении последних пяти матчей.
Травмированные игроки: На долгосрочных больничных у «Вашингтона» Бэй, Брогдон, Кулибали и Кисперт.
Общий тонус клуба: С призраком «Филадельфии» вполне можно побороться даже за победу, чтобы хоть какую-то радость испытать перед скорым завершением мучений «Визардс».
Статистика для ставок
- Шесть последних очных противостояний остались за «Филадельфией»
- На двоих клубы не могут победить уже 10 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.63, а на победу «Вашингтона» — 2.36.
Прогноз: «Вашингтон» имеет неплохие шансы прервать неудачную серию матчей против пенсильванского коллектива.
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Альтернативный прогноз: Оба клуба не способны на постоянной основе попадать в кольцо друг друга.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.
Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.24.