В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Сложности «Филадельфии» достигли своего апогея, но ниже 13 позиции Востока клуб из Пенсильвании не уйдет .

Последние матчи: Снова пять матчей кряду «Филадельфии» не модет победить , а на паркет просто выходят те, кто могут играть.

Травмированные игроки: Проблемы «Филадельфии» с травмированными просто невероятные. Вне игры находятся МакКейн, Лаури, Убре, Уокер, Гордон, Лаури, Драммонд, Джордж и Эмбиид.

Общий тонус клуба: В игре против «Портленда» хозяева паркета могут снова взяться за свое и проиграть не самой сильной команде западной конференции.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Ничего не поможет и «Вашингтону» подняться со дна восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Киф и его «Вашингтон» также не занют побед на протяжении последних пяти матчей.

Травмированные игроки: На долгосрочных больничных у «Вашингтона» Бэй, Брогдон, Кулибали и Кисперт.

Общий тонус клуба: С призраком «Филадельфии» вполне можно побороться даже за победу, чтобы хоть какую-то радость испытать перед скорым завершением мучений «Визардс».

Статистика для ставок

Шесть последних очных противостояний остались за «Филадельфией»

На двоих клубы не могут победить уже 10 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.63, а на победу «Вашингтона» — 2.36.

Прогноз: «Вашингтон» имеет неплохие шансы прервать неудачную серию матчей против пенсильванского коллектива.

Альтернативный прогноз: Оба клуба не способны на постоянной основе попадать в кольцо друг друга.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.24.