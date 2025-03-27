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    Кто прервет проигрышную серию раньше?

    Филадельфия — Вашингтон. Ставка (к. 2.36) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Сложности «Филадельфии» достигли своего апогея, но ниже 13 позиции Востока клуб из Пенсильвании не уйдет .

    Последние матчи: Снова пять матчей кряду «Филадельфии» не модет победить , а на паркет просто выходят те, кто могут играть.

    Травмированные игроки: Проблемы «Филадельфии» с травмированными просто невероятные. Вне игры находятся МакКейн, Лаури, Убре, Уокер, Гордон, Лаури, Драммонд, Джордж и Эмбиид.

    Общий тонус клуба: В игре против «Портленда» хозяева паркета могут снова взяться за свое и проиграть не самой сильной команде западной конференции.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Ничего не поможет и «Вашингтону» подняться со дна восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Киф и его «Вашингтон» также не занют побед на протяжении последних пяти матчей.

    Травмированные игроки: На долгосрочных больничных у «Вашингтона» Бэй, Брогдон, Кулибали и Кисперт.

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    Общий тонус клуба: С призраком «Филадельфии» вполне можно побороться даже за победу, чтобы хоть какую-то радость испытать перед скорым завершением мучений «Визардс».

    Статистика для ставок

    • Шесть последних очных противостояний остались за «Филадельфией»

    • На двоих клубы не могут победить уже 10 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.63, а на победу «Вашингтона» — 2.36.

    Прогноз: «Вашингтон» имеет неплохие шансы прервать неудачную серию матчей против пенсильванского коллектива.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба не способны на постоянной основе попадать в кольцо друг друга.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.24.

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    Филадельфия — Вашингтон: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 27.03.202502:00. Кто прервет проигрышную серию раньше?
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