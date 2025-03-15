В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Касейя Центре» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Показатели «Майами» падают с каждой новой неделей, а сейчас «Хит» уже на девятой позиции Востока.

Последние матчи: В пяти последних играх «Майами» не было повода для радости, поскольку все они были проиграны без каких-либо шансов на успех.

Майами — Бостон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.5017.001.36Бонус$1500

Травмированные игроки: Прямо сейчас «Майами» не могут помочь Смит и Йович. Есть определенные проблемы со здоровьем и у Бёркса.

Общий тонус клуба: С «Бостоном» хозяев паркета с большой долей вероятности будет ждать очередное разочарование.

«Бостон»

Турнирное положение: Мазулла наладил игру «Бостона» последние недели, но все равно коллективу из Массачусетса не догнать «Кливленд» в таблице Востока.

Последние матчи: В шести последних матчах «Бостон» проиграл всего лишь раз, и то это случилось в игре против сильной «Оклахомы».

Травмированные игроки: Официально травмированных у «Бостона» нет, но матч могут пропустить Петерсон и Порзингис.

Общий тонус клуба: Встреча против «Майами» будет проходить преимущественно на стороне клуба Споэлстры.

Статистика для ставок

«Майами» не может победить пять матчей кряду

«Бостон» потерпел одно поражение в шести последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.40, а на победу «Бостона» — 1.35.

Прогноз: «Бостон» без особых проблем добудет победу во Флориде.

Альтернативный прогноз: Соперники с большой долей вероятности сыграют «низовой» матч.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.13.