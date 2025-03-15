Майами
Бостон
«Майами»
Турнирное положение: Показатели «Майами» падают с каждой новой неделей, а сейчас «Хит» уже на девятой позиции Востока.
Последние матчи: В пяти последних играх «Майами» не было повода для радости, поскольку все они были проиграны без каких-либо шансов на успех.
Майами — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Майами» не могут помочь Смит и Йович. Есть определенные проблемы со здоровьем и у Бёркса.
Общий тонус клуба: С «Бостоном» хозяев паркета с большой долей вероятности будет ждать очередное разочарование.
«Бостон»
Турнирное положение: Мазулла наладил игру «Бостона» последние недели, но все равно коллективу из Массачусетса не догнать «Кливленд» в таблице Востока.
Последние матчи: В шести последних матчах «Бостон» проиграл всего лишь раз, и то это случилось в игре против сильной «Оклахомы».
Травмированные игроки: Официально травмированных у «Бостона» нет, но матч могут пропустить Петерсон и Порзингис.
Общий тонус клуба: Встреча против «Майами» будет проходить преимущественно на стороне клуба Споэлстры.
Статистика для ставок
- «Майами» не может победить пять матчей кряду
- «Бостон» потерпел одно поражение в шести последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.40, а на победу «Бостона» — 1.35.
Прогноз: «Бостон» без особых проблем добудет победу во Флориде.
Альтернативный прогноз: Соперники с большой долей вероятности сыграют «низовой» матч.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.13.