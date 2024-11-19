В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорка» со старта сезона далеки о предполагаемых, поэтому клуб Тибодо всего лишь на четвертой позиции на Востоке.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» проиграл только один раз, который неожиданно пришелся на игру против «Чикаго».

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» становятся все более актуальными. Не могут помочь своей команде Ачиува, Макбрайд, МакКалар и Робинсон.

Общий тонус клуба: Встреча против «Вашингтона» будет тренировочной, поскольку столичный клуб сейчас вообще ни на что вменяемое не способен.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Пока что «Вашингтон» продолжает тренд прошлого сезона, поскольку не может показывать никакой осмысленной игры и находится на предпоследнем месте в восточной конференции только за счет совсем слабого «Торонто».

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За восемь последних матчей «Вашингтон» не смог продемонстрировать ни одного вразумительного матча и по делу проиграл все проведенные встречи.

Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Вашингтон» в этом матче Бей. Под вопросом участие в матче Кулибали. У обоих игроков травмировано колено.

Общий тонус клуба: Шансов на выигрыш против постепенно нащупывающего свою игру «Нью-Йорка» практически нет.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» выиграл у «Вашингтона» четыре из пяти последних очных поединков

«Вашингтон» проиграл восемь последних поединков по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтон» — 8.05.

Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей необходимого результата

Альтернативный прогноз: Игра будет претендовать на результативный матч, поскольку у «Вашингтона» оборона отсутствует, как класс.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.