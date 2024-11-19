«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорка» со старта сезона далеки о предполагаемых, поэтому клуб Тибодо всего лишь на четвертой позиции на Востоке.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» проиграл только один раз, который неожиданно пришелся на игру против «Чикаго».
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» становятся все более актуальными. Не могут помочь своей команде Ачиува, Макбрайд, МакКалар и Робинсон.
Общий тонус клуба: Встреча против «Вашингтона» будет тренировочной, поскольку столичный клуб сейчас вообще ни на что вменяемое не способен.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Пока что «Вашингтон» продолжает тренд прошлого сезона, поскольку не может показывать никакой осмысленной игры и находится на предпоследнем месте в восточной конференции только за счет совсем слабого «Торонто».
Последние матчи: За восемь последних матчей «Вашингтон» не смог продемонстрировать ни одного вразумительного матча и по делу проиграл все проведенные встречи.
Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Вашингтон» в этом матче Бей. Под вопросом участие в матче Кулибали. У обоих игроков травмировано колено.
Общий тонус клуба: Шансов на выигрыш против постепенно нащупывающего свою игру «Нью-Йорка» практически нет.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» выиграл у «Вашингтона» четыре из пяти последних очных поединков
- «Вашингтон» проиграл восемь последних поединков по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтон» — 8.05.
Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей необходимого результата
- 2.00Торонто — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.66Майами — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.48Детройт — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет претендовать на результативный матч, поскольку у «Вашингтона» оборона отсутствует, как класс.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.