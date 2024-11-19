ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал Джон ДжонсДжонс нокаутировал Миочича, Оливейра во второй раз победил Чендлера. Обзор карда UFC 309
  • 10:31
    • Овечкин стал первой звездой дня НХЛ
    Все новости спорта

    «Вашингтон» ничего не противопоставит «Никс»?

    «Нью-Йорк» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорка» со старта сезона далеки о предполагаемых, поэтому клуб Тибодо всего лишь на четвертой позиции на Востоке.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» проиграл только один раз, который неожиданно пришелся на игру против «Чикаго».

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Нью-Йорка» становятся все более актуальными. Не могут помочь своей команде Ачиува, Макбрайд, МакКалар и Робинсон.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Вашингтона» будет тренировочной, поскольку столичный клуб сейчас вообще ни на что вменяемое не способен.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Пока что «Вашингтон» продолжает тренд прошлого сезона, поскольку не может показывать никакой осмысленной игры и находится на предпоследнем месте в восточной конференции только за счет совсем слабого «Торонто».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За восемь последних матчей «Вашингтон» не смог продемонстрировать ни одного вразумительного матча и по делу проиграл все проведенные встречи.

    Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Вашингтон» в этом матче Бей. Под вопросом участие в матче Кулибали. У обоих игроков травмировано колено.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Шансов на выигрыш против постепенно нащупывающего свою игру «Нью-Йорка» практически нет.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» выиграл у «Вашингтона» четыре из пяти последних очных поединков

    • «Вашингтон» проиграл восемь последних поединков по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтон» — 8.05.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей необходимого результата

    Альтернативный прогноз: Игра будет претендовать на результативный матч, поскольку у «Вашингтона» оборона отсутствует, как класс.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Кристован — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Судан — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гана — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливия — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тунис — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Марокко — Лесото
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» ничего не противопоставит «Никс»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры