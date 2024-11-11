В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Таргет Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Несмотря на то, что перед стартом сезона «Миннесота» потеряла Карла-Энтони Таунса, но при этом она продолжает идти в четверке Запада.

Последние матчи: В трех последних матчах «Миннесота» максимально уверенно разбиралась со своими противниками, но и клубы были не из повышенной категории сложности.

Травмированные игроки: Радует, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что хозяева предстоящего матча могут максимально уверено разобраться с «Хит», поскольку у противоборствующего клуба травмирован их лидер.

«Майами»

Турнирное положение: Состояние «Майами» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку команда из Флориды размещается только на 10 месте на Востоке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних матчах «Майами» не смог победить ни разу, и это уже довольно серьезный звоночек для поклонников «Хит».

Травмированные игроки: Причиной всей этой блеклой игры «Майами» кроются в травме лодыжки Джимми Батлера. Без него в защите и атаке восточного клуба неразбериха и хаос.

Общий тонус клуба: Игра против «Миннесоты» будет тяжелой, поскольку клуб хорошо знает, чего хочет, а исполнители для решения самых высоких задач по сезону у него имеются.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла три последних матча

«Майами» проиграл три последних встречи по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.34, а на победу «Майами» — 3.43.

Прогноз: «Миннесота» победит без особых проблем

Альтернативный прогноз: Без Батлера в защите будет проходной двор, поэтому «Миннесота» может рассчитывать на большой индивидуальный тотал.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 119 с коэффициентом 2.39.