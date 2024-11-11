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    «Миннесота» легко разберется с «Хит»?

    «Миннесота» — «Майами». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Майами»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Таргет Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2024 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 03:00 Майами

    Майами

  • Майами
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что перед стартом сезона «Миннесота» потеряла Карла-Энтони Таунса, но при этом она продолжает идти в четверке Запада.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Миннесота» максимально уверенно разбиралась со своими противниками, но и клубы были не из повышенной категории сложности.

    Травмированные игроки: Радует, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

    Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что хозяева предстоящего матча могут максимально уверено разобраться с «Хит», поскольку у противоборствующего клуба травмирован их лидер.

    «Майами»

    Турнирное положение: Состояние «Майами» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку команда из Флориды размещается только на 10 месте на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних матчах «Майами» не смог победить ни разу, и это уже довольно серьезный звоночек для поклонников «Хит».

    Травмированные игроки: Причиной всей этой блеклой игры «Майами» кроются в травме лодыжки Джимми Батлера. Без него в защите и атаке восточного клуба неразбериха и хаос.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Миннесоты» будет тяжелой, поскольку клуб хорошо знает, чего хочет, а исполнители для решения самых высоких задач по сезону у него имеются.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла три последних матча

    • «Майами» проиграл три последних встречи по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.34, а на победу «Майами» — 3.43.

    Прогноз: «Миннесота» победит без особых проблем

    Альтернативный прогноз: Без Батлера в защите будет проходной двор, поэтому «Миннесота» может рассчитывать на большой индивидуальный тотал.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 119 с коэффициентом 2.39.

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    «Миннесота» — «Майами»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» легко разберется с «Хит»?
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