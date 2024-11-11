Миннесота
Майами
«Миннесота»
Турнирное положение: Несмотря на то, что перед стартом сезона «Миннесота» потеряла Карла-Энтони Таунса, но при этом она продолжает идти в четверке Запада.
Последние матчи: В трех последних матчах «Миннесота» максимально уверенно разбиралась со своими противниками, но и клубы были не из повышенной категории сложности.
Травмированные игроки: Радует, что у «Миннесоты» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.
Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что хозяева предстоящего матча могут максимально уверено разобраться с «Хит», поскольку у противоборствующего клуба травмирован их лидер.
«Майами»
Турнирное положение: Состояние «Майами» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку команда из Флориды размещается только на 10 месте на Востоке.
Последние матчи: В трех последних матчах «Майами» не смог победить ни разу, и это уже довольно серьезный звоночек для поклонников «Хит».
Травмированные игроки: Причиной всей этой блеклой игры «Майами» кроются в травме лодыжки Джимми Батлера. Без него в защите и атаке восточного клуба неразбериха и хаос.
Общий тонус клуба: Игра против «Миннесоты» будет тяжелой, поскольку клуб хорошо знает, чего хочет, а исполнители для решения самых высоких задач по сезону у него имеются.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла три последних матча
- «Майами» проиграл три последних встречи по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.34, а на победу «Майами» — 3.43.
Прогноз: «Миннесота» победит без особых проблем
- 3.02Оклахома — Голден Стэйт: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.93Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 3.00Портленд — Мемфис: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Без Батлера в защите будет проходной двор, поэтому «Миннесота» может рассчитывать на большой индивидуальный тотал.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 119 с коэффициентом 2.39.