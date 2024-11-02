В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арена» 2 ноября. Начало встречи — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 14 место, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.

Последние матчи: Третье поражение подряд терпит «Торонто» в регулярном чемпионате. После неудачных игр с «Миннесотой» (101:112) и «Денвером» (125:127), последовало поражение в матче против «Шарлотт» (133:138).

Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал всего одну победу.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» постепенно опускается вниз в турнирной таблице Западной конференций. Ещё на старте сезона «озёрники» шли в числе лидеров, теперь команда занимает 6 место при 3 победах и 2 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд. На этот раз команда уступила на выезде «Кливленду» (110:134).

Не сыграют: В лазарете команды есть травмированные баскетболисты, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена) и Колоко (болезнь). В строй вернулись Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена).

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» можно назвать домашней командой в этом сезоне регулярного чемпионата. При своих болельщиках «озёрники» одержали три победы. В гостевой серии игр за командой числятся пока два проигрыша.

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Торонто» составляет три матча

Проигрышная серия «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет два матча

В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Торонто» сыграли 3 матча (3:0 — в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Торонто» — 3.95.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: Обе команды пока преследует черная полоса игр, «Лейкерс» пока не может выиграть в гостевых встречах. Так что у «Торонто» есть хорошие шансы, чтобы одержать победу в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 3.95.

Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Лейкерс» и «Торонто».

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.92.