«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды две победы и три проигрыша.
Последние матчи: «Портленд» одержал неожиданную победу в гостевом матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, защитник отправил в кольцо соперника 25 очков.
Не сыграют: Роберт Уильямс (мышечная травма). Восстановились от травм плеча и колена Шейдон Шарп и Матис Тибул соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в лидеры Западной конференции, одержав 4 победы, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.
Последние матчи: «Громобойцы» одержали победу над «Сан-Антонио» в домашнем матче (105:93). В составе «Оклахомы» результативностью отметился канадский защитник Лугенц Дорт, который набрал в матче 20 очков.
Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). После травмы лодыжки в строй вернулся Уильямс.
Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из семи матчей.
Статистика для ставок
- Выигрышная серия «Оклахомы» составляет 7 матчей
- «Портленд» одержал две победы в последних пяти матчах
- В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Портленд» сыграли 4 матча (4:0 — в пользу «Оклахомы»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Портленда» — 5.51.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.81.
- 3.40Миннесота — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: «Оклахома» сейчас на ходу и не должна испытать проблем в предстоящей игре против «Портленда».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-12) с коэффициентом 2.03.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.05.