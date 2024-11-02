В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Оклахома». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды две победы и три проигрыша.

Последние матчи: «Портленд» одержал неожиданную победу в гостевом матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, защитник отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: Роберт Уильямс (мышечная травма). Восстановились от травм плеча и колена Шейдон Шарп и Матис Тибул соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в лидеры Западной конференции, одержав 4 победы, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.

Последние матчи: «Громобойцы» одержали победу над «Сан-Антонио» в домашнем матче (105:93). В составе «Оклахомы» результативностью отметился канадский защитник Лугенц Дорт, который набрал в матче 20 очков.

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). После травмы лодыжки в строй вернулся Уильямс.

Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из семи матчей.

Статистика для ставок

Выигрышная серия «Оклахомы» составляет 7 матчей

«Портленд» одержал две победы в последних пяти матчах

В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Портленд» сыграли 4 матча (4:0 — в пользу «Оклахомы»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Портленда» — 5.51.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.81.

Прогноз: «Оклахома» сейчас на ходу и не должна испытать проблем в предстоящей игре против «Портленда».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-12) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.05.