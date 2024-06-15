В четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 15 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Путь в плей-офф: Команда из Техаса начала своё выступление в плей-офф противостоянием с «Лос-Анджелес Клипперс». В первом раунде «Даллас» переиграл «парусников» (4:2 — победа в серии).

Шесть матчей «Далласу» потребовалось, чтобы прибить и «Оклахому», только в рамках второго раунда плей-офф национальной баскетбольной ассоциации (4:2 — победа в серии).

В полуфинале розыгрыша «техасские ковбои» оказались сильнее «Миннесоты» из Миннеаполиса (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: В финале национальной баскетбольной ассоциации практически всё понятно. «Далласу» будет сложно переломить ход серии, так как «техасские ковбои» уже уступают «Бостону» со счётом 0:3. Стоит отметить, что в НБА с 0:3 ещё никто не возвращался. Фанатам Дончича и «Далласа» остаётся ждать чуда.

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: Лука Дончич может пропустить четвёртый матч финала с «Бостоном» из-за травмы груди.

Состояние команды: Лидер «Далласа» на протяжении всей стадии плей-офф играет с травмой, сама команда пока не может вернуться в игру, чтобы продолжить битву за титул.

«Бостон»

Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели три раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии). С аналогичным счётом во втором раунде плей-офф «Бостон» переиграл «Кливленд».

Таким образом «бостонские кельты» квалифицировались в полуфинал. В 1/2 победителю Восточной конференции удалось «свипнуть» «Индиану» (4:0 — победа в серии).

Последние матчи: Победная серия «Бостона» составляет 10 матчей, три из них добыты в финале противостояния с «Далласом» (106:99, 107:89, 105:98).

«Бостон» в шаге от титула чемпиона, «кельтам» осталось выиграть одну встречу, чтобы «свипнуть» «Даллас» и завоевать чемпионский титул.

Прогнозы и ставки на спорт

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис может сыграть в четвёртой игре финала НБА, решение будет приеято перед началом четвертого матча финальной серии.

Статистика для ставок

«Бостон» трижды переиграл «Даллас» (106:99, 105:98, 107:89)

Счет в серии 3:0 — в пользу «Бостона»

Победная серия «Бостона» состоит из 10 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. На победу «Далласа» — 2.10.

ТБ 211 и ТМ 211 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.

Прогноз: «Бостон» может завершить финальную серию уже в четвёртой игре, к тому же «кельты» могут «свипнуть» своего конкурента. Ставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 200 очков — средний показатель заброшенных мячей командами «Бостон» и «Даллас». Есть вероятность, что соперники сыграют по низам и в четвёртой игре серии.

Ставка: ТМ 211.5 с коэффициентом 1.85.