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    «Бостон» станет чемпионом НБА?

    «Даллас» — «Бостон». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Бостон»
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    В четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 15 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 15 Июня 2024 года

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
    •  Даллас 03:30 Бостон

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
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    «Даллас»

    Путь в плей-офф: Команда из Техаса начала своё выступление в плей-офф противостоянием с «Лос-Анджелес Клипперс». В первом раунде «Даллас» переиграл «парусников» (4:2 — победа в серии).

    Шесть матчей «Далласу» потребовалось, чтобы прибить и «Оклахому», только в рамках второго раунда плей-офф национальной баскетбольной ассоциации (4:2 — победа в серии).

    В полуфинале розыгрыша «техасские ковбои» оказались сильнее «Миннесоты» из Миннеаполиса (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: В финале национальной баскетбольной ассоциации практически всё понятно. «Далласу» будет сложно переломить ход серии, так как «техасские ковбои» уже уступают «Бостону» со счётом 0:3. Стоит отметить, что в НБА с 0:3 ещё никто не возвращался. Фанатам Дончича и «Далласа» остаётся ждать чуда.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Не сыграют: Лука Дончич может пропустить четвёртый матч финала с «Бостоном» из-за травмы груди.

    Состояние команды: Лидер «Далласа» на протяжении всей стадии плей-офф играет с травмой, сама команда пока не может вернуться в игру, чтобы продолжить битву за титул.

    «Бостон»

    Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели три раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии). С аналогичным счётом во втором раунде плей-офф «Бостон» переиграл «Кливленд».

    Таким образом «бостонские кельты» квалифицировались в полуфинал. В 1/2 победителю Восточной конференции удалось «свипнуть» «Индиану» (4:0 — победа в серии).

    Последние матчи: Победная серия «Бостона» составляет 10 матчей, три из них добыты в финале противостояния с «Далласом» (106:99, 107:89, 105:98).

    «Бостон» в шаге от титула чемпиона, «кельтам» осталось выиграть одну встречу, чтобы «свипнуть» «Даллас» и завоевать чемпионский титул.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис может сыграть в четвёртой игре финала НБА, решение будет приеято перед началом четвертого матча финальной серии.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» трижды переиграл «Даллас» (106:99, 105:98, 107:89)

    • Счет в серии 3:0 — в пользу «Бостона»

    • Победная серия «Бостона» состоит из 10 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. На победу «Далласа» — 2.10.

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    ТБ 211 и ТМ 211 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.

    Прогноз: «Бостон» может завершить финальную серию уже в четвёртой игре, к тому же «кельты» могут «свипнуть» своего конкурента. Ставим на победу гостей.

    Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 200 очков — средний показатель заброшенных мячей командами «Бостон» и «Даллас». Есть вероятность, что соперники сыграют по низам и в четвёртой игре серии.

    Ставка: ТМ 211.5 с коэффициентом 1.85.

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    «Даллас» — «Бостон». В четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 15 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Бостон» с коэффициентом 2.00.
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