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    «Озерники» легко добудут важную победу?

    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: При всех имеющихся проблемах «Мемфис» делает все возможное, чтобы окончательно не потерять свое лицо, и ему удается это делать.

    Последние матчи: Правда в трех последних поединках коллективу Дженкинса не удалось победить ни в одном поединке.

    Травмированные игроки: Для поклонников клуба хочется быстрейшего завершения сезона, поскольку смотреть на список травмированных «Гриззлис» действительно больно.

    Общий тонус клуба: В игре против «озерников» у хозяев паркета нет никаких шансов на успех, поскольку предстоящий поединок максимально важен именно для гостей.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» перед скоро стартующим плей-офф весьма туманны, поскольку Энтони Дэвис и близко не напоминает самого себя образца хотя бы прошлого сезона.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В двух последних поединках случились безальтернативные поражения от «Миннесоты» и «Голден Стэйт».

    Травмированные игроки: У Хэма имеется головная боль по поводу повреждения Энтони Дэвиса. Худ-Шифино и Вуд также не примут участие в предстоящем поединке, но их значимость для команды куда ниже.

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    Общий тонус клуба: Даже при плохом настроении и проблемами с составом гости обязаны забирать себе предстоящий поединок.

    Статистика для ставок

    • Оба клуба за пять последних матчей не победили ни разу

    • В трех последних очных поединках сильнее оказывались «озерники»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 8.50, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.09.

    Прогноз: Вводные данные говорят о том, что победа останется за «озерниками»

    Альтернативный прогноз: В предстоящем поединке будет результативная перестрелка не протяжении всей игры.

    Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.76

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.76. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Озерники» легко добудут важную победу?
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