«Мемфис»
Турнирное положение: При всех имеющихся проблемах «Мемфис» делает все возможное, чтобы окончательно не потерять свое лицо, и ему удается это делать.
Последние матчи: Правда в трех последних поединках коллективу Дженкинса не удалось победить ни в одном поединке.
Травмированные игроки: Для поклонников клуба хочется быстрейшего завершения сезона, поскольку смотреть на список травмированных «Гриззлис» действительно больно.
Общий тонус клуба: В игре против «озерников» у хозяев паркета нет никаких шансов на успех, поскольку предстоящий поединок максимально важен именно для гостей.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» перед скоро стартующим плей-офф весьма туманны, поскольку Энтони Дэвис и близко не напоминает самого себя образца хотя бы прошлого сезона.
Последние матчи: В двух последних поединках случились безальтернативные поражения от «Миннесоты» и «Голден Стэйт».
Травмированные игроки: У Хэма имеется головная боль по поводу повреждения Энтони Дэвиса. Худ-Шифино и Вуд также не примут участие в предстоящем поединке, но их значимость для команды куда ниже.
Общий тонус клуба: Даже при плохом настроении и проблемами с составом гости обязаны забирать себе предстоящий поединок.
Статистика для ставок
- Оба клуба за пять последних матчей не победили ни разу
- В трех последних очных поединках сильнее оказывались «озерники»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 8.50, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.09.
Прогноз: Вводные данные говорят о том, что победа останется за «озерниками»
- 1.93Портленд — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.01Миннесота — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.81Майами — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: В предстоящем поединке будет результативная перестрелка не протяжении всей игры.
Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.76
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.12