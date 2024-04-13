В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: При всех имеющихся проблемах «Мемфис» делает все возможное, чтобы окончательно не потерять свое лицо, и ему удается это делать.

Последние матчи: Правда в трех последних поединках коллективу Дженкинса не удалось победить ни в одном поединке.

Травмированные игроки: Для поклонников клуба хочется быстрейшего завершения сезона, поскольку смотреть на список травмированных «Гриззлис» действительно больно.

Общий тонус клуба: В игре против «озерников» у хозяев паркета нет никаких шансов на успех, поскольку предстоящий поединок максимально важен именно для гостей.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» перед скоро стартующим плей-офф весьма туманны, поскольку Энтони Дэвис и близко не напоминает самого себя образца хотя бы прошлого сезона.

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Последние матчи: В двух последних поединках случились безальтернативные поражения от «Миннесоты» и «Голден Стэйт».

Травмированные игроки: У Хэма имеется головная боль по поводу повреждения Энтони Дэвиса. Худ-Шифино и Вуд также не примут участие в предстоящем поединке, но их значимость для команды куда ниже.

Общий тонус клуба: Даже при плохом настроении и проблемами с составом гости обязаны забирать себе предстоящий поединок.

Статистика для ставок

Оба клуба за пять последних матчей не победили ни разу

В трех последних очных поединках сильнее оказывались «озерники»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 8.50, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.09.

Прогноз: Вводные данные говорят о том, что победа останется за «озерниками»

Альтернативный прогноз: В предстоящем поединке будет результативная перестрелка не протяжении всей игры.

Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.76

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.12