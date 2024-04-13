«Кливленд»
Турнирное положение: Результаты «Кливленда» заметно просели в последние недели, и пока не очень понятно, с чем связано падение на пятую строчку восточной конференции.
Последние матчи: В защите игроки не справляются даже в самых простых моментах, а количество потерь возросло кратно.
Травмированные игроки: Джером и Уэйд по-прежнему не могут помочь своему клубу, но для Бикерстаффа это не самые серьезные потери.
Общий тонус клуба: С таким подходом к делу даже в матче против «Индианы» вряд ли будет светить что-то дельное.
«Индиана»
Турнирное положение: Результаты «Индианы» выправились, а отставание от «Кливленда» по турнирной таблице составляет всего лишь одну победу. Взобраться на четвертую позицию на Востоке вполне реально.
Последние матчи: Тем более в последних поединках «иноходцы» выглядят очень даже прилично и не проигрывают уже три матча подряд.
Травмированные игроки: Проблем с составом у Карлайла минимальное количество, поскольку играть не может только Матюрин.
Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» будет жаркая встреча, в которой будет решаться, кто с какой строчки будет «сеяться» перед предстоящим плей-офф.
Статистика для ставок
- «Кливленд» за четыре последних встречи смог победить всего лишь раз
- В трех последних очных противостояниях победа оставалась за «Кавальерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.66, а на победу «Индианы» — 2.04.
Прогноз: «Индиана» постарается выйти победителем из этого противостояния
- 2.41Бостон — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.80Юта — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 1.73Детройт — Чикаго: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол не предвидится
Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.19.