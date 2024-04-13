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    «Индиана» может рассчитывать на победу?

    «Кливленд» — «Индиана». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Кливленд» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Результаты «Кливленда» заметно просели в последние недели, и пока не очень понятно, с чем связано падение на пятую строчку восточной конференции.

    Последние матчи: В защите игроки не справляются даже в самых простых моментах, а количество потерь возросло кратно.

    Травмированные игроки: Джером и Уэйд по-прежнему не могут помочь своему клубу, но для Бикерстаффа это не самые серьезные потери.

    Общий тонус клуба: С таким подходом к делу даже в матче против «Индианы» вряд ли будет светить что-то дельное.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Результаты «Индианы» выправились, а отставание от «Кливленда» по турнирной таблице составляет всего лишь одну победу. Взобраться на четвертую позицию на Востоке вполне реально.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Тем более в последних поединках «иноходцы» выглядят очень даже прилично и не проигрывают уже три матча подряд.

    Травмированные игроки: Проблем с составом у Карлайла минимальное количество, поскольку играть не может только Матюрин.

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    Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» будет жаркая встреча, в которой будет решаться, кто с какой строчки будет «сеяться» перед предстоящим плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» за четыре последних встречи смог победить всего лишь раз

    • В трех последних очных противостояниях победа оставалась за «Кавальерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.66, а на победу «Индианы» — 2.04.

    Прогноз: «Индиана» постарается выйти победителем из этого противостояния

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол не предвидится

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» может рассчитывать на победу?
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