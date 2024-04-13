В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Кливленд» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Результаты «Кливленда» заметно просели в последние недели, и пока не очень понятно, с чем связано падение на пятую строчку восточной конференции.

Последние матчи: В защите игроки не справляются даже в самых простых моментах, а количество потерь возросло кратно.

Травмированные игроки: Джером и Уэйд по-прежнему не могут помочь своему клубу, но для Бикерстаффа это не самые серьезные потери.

Общий тонус клуба: С таким подходом к делу даже в матче против «Индианы» вряд ли будет светить что-то дельное.

«Индиана»

Турнирное положение: Результаты «Индианы» выправились, а отставание от «Кливленда» по турнирной таблице составляет всего лишь одну победу. Взобраться на четвертую позицию на Востоке вполне реально.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Тем более в последних поединках «иноходцы» выглядят очень даже прилично и не проигрывают уже три матча подряд.

Травмированные игроки: Проблем с составом у Карлайла минимальное количество, поскольку играть не может только Матюрин.

Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» будет жаркая встреча, в которой будет решаться, кто с какой строчки будет «сеяться» перед предстоящим плей-офф.

Статистика для ставок

«Кливленд» за четыре последних встречи смог победить всего лишь раз

В трех последних очных противостояниях победа оставалась за «Кавальерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.66, а на победу «Индианы» — 2.04.

Прогноз: «Индиана» постарается выйти победителем из этого противостояния

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол не предвидится

Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.19.